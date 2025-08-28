Μητσοτάκης: «Σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο και 17 νέα σχολεία στη Θεσσαλονίκη, ανάπλαση της ΔΕΘ με 120 εκατ. ευρώ»

Ομιλία στο πλαίσιο εκδήλωσης για την παρουσίαση των έργων που γίνονται ή σχεδιάζονται στη Θεσσαλονίκη απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα έργα που πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τα έργα που γίνονται ή σχεδιάζονται στην πόλη δεν είχαν πραγματοποιηθεί εδώ και δεκαετίες».

Σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο, 17 νέα σχολεία

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στα θέματα της Υγείας και της Παιδείας, αναφέροντας ότι «στις αρχές του 2027 η Θεσσαλονίκη θα έχει αποκτήσει το πιο σύγχρονο αλλά σίγουρα και το πιο όμορφο και το πιο λειτουργικό παιδιατρικό νοσοκομείο, ενδεχομένως όχι απλά στη χώρα, αλλά σε όλη την Ευρώπη -και αυτό θα είναι μια σημαντική παρακαταθήκη στη δημόσια υγεία της πόλης. Για τα ζητήματα της εκπαίδευσης, 17 σχολεία κατασκευάζονται και θα έχουν παραδοθεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς του 2026, στα Πανεπιστήμια δεν υπάρχει, πλέον, καμία ενεργή κατάληψη και παραδόθηκαν σε αυτούς που ανήκουν, στους καθηγητές, στους φοιτητές και στην κοινωνία».

Ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ

Όσον αφορά στο Μετρό, είπε ότι σύντομα θα φτάσει μέχρι την Καλαμαριά, λέγοντας ότι αυτό αναμένεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που θα γίνουν στον χώρο της ΔΕΘ. «Είμαι σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την πρόταση της κυβέρνησης για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ. Δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο, δεν θα υπάρχει συμμετοχή ιδιώτη, αλλά θα κατασκευαστεί από εθνικούς πόρους ύψους 120 εκατ. ευρώ. Θα κρατήσουμε το ίδιο αποτύπωμα, θα ανακαινιστεί το Βελλίδειο που είναι τοπόσημο της πόλης και θα υπάρξει σημαντική επέκταση του πρασίνου. Ταυτόχρονα θα κατασκευαστεί πάρκινγκ 600 θέσεων για τις ανάγκες του κέντρου της πόλης. Θέλουμε τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής σε αυτό», είπε.

Η Ελλάδα δεν είναι Γαλλία

Ο πρωθυπουργός, πάντως, αναφέρθηκε και στις μειώσεις φόρων στην Ελλάδα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Σε αυτή τη συγκυρία όπου άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, είναι υποχρεωμένες, επειδή έχουν ελλείμματα, να αυξήσουν τους φόρους ή να μειώσουν τις δαπάνες, η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή αλλά και πραγματικά πλεονάσματα, τα οποία μας δίνουν τη δημοσιονομική δυνατότητα να μη συζητούμε για αυξήσεις, αλλά για μειώσεις φόρων, και να μη συζητάμε για περικοπές δαπανών αλλά για αυξήσεις δαπανών, σε κρίσιμους τομείς όπως η Υγεία και η Παιδεία».

«Τα είπαμε και τα κάνουμε», είπε κλείνοντας τη σύντομη ομιλία του ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα έργα που γίνονται -και- στη Θεσσαλονίκη.

