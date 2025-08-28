Μητσοτάκης: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ενόψει ΔΕΘ - Οι συναντήσεις που θα έχει

Σειρά συναντήσεων με πανεπιστημιακούς, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς θα έχει ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται σήμερα, Πέμπτη (28/8), στη Θεσσαλονίκη, σε μια επίσκεψη με έντονο πολιτικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα, λίγες μόλις ημέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής

Στις 11:30 το πρωί, ο πρωθυπουργός θα παραστεί σε ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων που υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής, όπου ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί σε παρεμβάσεις υποδομών και αναπτυξιακά έργα που αφορούν την πόλη και τη Βόρεια Ελλάδα.

Στο πλαίσιο των επαφών του, θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με Πρυτάνεις δημόσιων πανεπιστημίων, αλλά και με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων. Οι συζητήσεις επικεντρώνονται στα θέματα εκπαίδευσης, καινοτομίας και αναπτυξιακών προοπτικών για την περιοχή.

Συνάντηση με βουλευτές της ΝΔ

Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί, επίσης, με τους βουλευτές της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, καθώς και με βουλευτές Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, σε μια κίνηση που εντάσσεται στη συνολική πολιτική προετοιμασία ενόψει της παρουσίας του στη ΔΕΘ.

