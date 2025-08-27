Αποκάλυψη Πλεύρη: «Κυκλώματα μεταναστών έστελναν μαζικό μήνυμα "αποφύγετε την Ιταλία, κατευθυνθείτε στην Ελλάδα"»

Στην αποκάλυψη ότι κυκλώματα διακινητών μέσω γραπτών μηνυμάτων κατηύθυναν τους μετανάστες να κινηθούν προς την Ελλάδα αντί για την Ιταλία, προχώρησε ο Θάνος Πλεύρης﻿.

Μιλώντας στη Βουλή, ο υπουργός Μετανάστευσης περιέγραψε πώς στις αρχές Ιουλίου, όταν η χώρα μας δέχτηκε μαζικό κύμα μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, διακινητές έστελναν μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των μεταναστών και τους συνιστούσαν να αποφύγουν την Ιταλία, καθώς αυστηροποιεί το πλαίσιο εισόδου, και τους προέτρεπαν να κατευθυνθούν σε Κρήτη και Γαύδο.

«Μην πάτε προς τα εκεί (Ιταλία), κινηθείτε προς την Ελλάδα και την Κρήτη - Γαύδο. Είναι το πιο ασφαλές ταξίδι και έχει ελαστικοποιημένο πλαίσιο. Όταν λοιπόν έχεις και τις πληροφορίες ότι ξαφνικά τα κυκλώματα αρχίζουν να σου κάνουνε μια επιθετική κίνηση, δεν θα αντιδράσεις; Θα αντιδράσεις, και θα αντιδράσεις και με τη διπλωματία, θα αντιδράσεις και με την καλύτερη προστασία, θα αντιδράσεις και με την αποτροπή, θα αντιδράσεις και με τη νομοθεσία τη συγκεκριμένη», ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Χωρίς να προχωρήσει σε λεπτομέρειες για τους αποστολείς των μηνυμάτων, ο Θάνος Πλεύρης επιβεβαίωσε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι επρόκειτο για μαζικό μήνυμα προς τους μετανάστες.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Τρίτη, ενώ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, ως τα τέλη του έτους θα κατατεθεί και νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση.

Αναποτελεσματικό και ρατσιστικό χαρακτήρισαν το νομοσχέδιο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Παχιά λόγια» και επικοινωνιακού τύπου ρυθμίσεις που στοχεύουν σε συγκεκριμένα ακροατήρια χαρακτήρισε τις ρυθμίσεις του μεταναστευτικού νομοσχεδίου η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου.

Για επιστροφή σε φιλοτραμπικές πολιτικές κατηγόρησε την κυβέρνηση ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ψυχογιός, που ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Η Διαμάντω Μανωλάκου, εκ μέρους του ΚΚΕ, καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι φτιάχνει «σκιάχτρα» και «εχθρούς», ενώ συντελεί στον ρατσισμό και στην ξενοφοβία, εντείνοντας την καταστολή και την τρομοκρατία εις βάρος των εργαζομένων και του λαού.

«Κατακρημνίζετε το δίκαιο του ασύλου» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τον υπουργό, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι στοχοποιεί τους αιτούντες άσυλο με το να τους εμφανίζει ως «μεγαλοεγκληματίες».

Πηγή: iefimerida.gr