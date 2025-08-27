Ποια μέτρα θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ - Σε ποιο κοινό στοχεύει η κυβέρνηση

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως ο πρωθυπουργός αναμένεται να εστιάσει στη μεσαία τάξη και στην ενίσχυση της οικογένειας μακριά από τις λογικές των «λεφτόδεντρων».

Ο βασικός πυρήνας των μέτρων που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός στις 6 Σεπτεμβρίου έχει κλειδώσει και μένει να μπουν οι τελευταίες «πινελιές». Το πακέτο θα είναι εστιασμένο στην μείωση των άμεσων φόρων, με έμφαση να δίνεται πρωτίστως σε νοικοκυριά που έχουν εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ και στις οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα στο «καλάθι» μπαίνουν μέτρα που οδηγούν σε αύξηση συντάξεων και μισθών αλλά και συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και του στεγαστικού προβλήματος.

Το κόστος των παρεμβάσεων θα ξεπεράσει το 1.5 δισεκατομμύριο ευρώ και σε μεγάλο βαθμό το πακέτο θα είναι εμπροσθοβαρές. Παράλληλα δεν αποκλείεται να υπάρξει και κάποιο μέτρο έκπληξη, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση θέλει να εκπέμψει μήνυμα επανεκκίνησης μετά από μια δύσκολη πολιτικά περίοδο. Το βασικό πάντως «χαρτί» της κυβέρνησης αφορά τις αλλαγές στην φορολογική κλίμακα.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως ο πρωθυπουργός αναμένεται να εστιάσει στη μεσαία τάξη και στην ενίσχυση της οικογένειας «μακριά από τις λογικές των «λεφτόδεντρων», που υιοθετούν ξανά τα κόμματα της αντιπολίτευσης». Οι ίδιες πηγές αναγνωρίζουν πως το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί εύκολα ωστόσο προσθέτουν πως στόχος είναι να μπει στον πυρήνα της πολιτικής η μέση ελληνική οικογένεια.

Στο πακέτο δεν αναμένεται να ενσωματωθούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την μείωση της έμμεσης φορολογίας και οι όποιες κινήσεις στο πεδίο αυτό θα είναι περιορισμένης έκτασης. Για παράδειγμα αναμένεται να επεκταθεί για μια ακόμα φορά ο μηδενικός φόρος στις νέες οικοδομές σε μια περίοδο που το στεγαστικό είναι πλέον ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει και συγκεκριμένα μέτρα για τους συνταξιούχους και προκρίνεται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 650.000 άτομα από την 1η Ιανουαρίου 2026. Ένα άλλο μέτρο που «ζυγίζεται» είναι η επέκταση της ενίσχυσης των 250 ευρώ που θα δοθεί το Νοέμβριο ή πιθανότερα η χορήγηση της σε περισσότερους δικαιούχους.

Στο πεδίο των μισθών τον Οκτώβριο θα δοθούν αυξήσεις από 13% έως 20% στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ανάλογα με τη θέση ευθύνης και τον βαθμό και σύμφωνα με πληροφορίες θα ανακοινωθεί πως το ίδιο μοντέλο αυξήσεων θα εφαρμοσθεί στα σώματα ασφαλείας. Ειδική αναφορά θα κάνει ο πρωθυπουργός το στόχο για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1500, ενώ μέχρι τότε θα έχει μπει σε εφαρμογή και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Εκτός του καλαθιού της ΔΕΘ μένει η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης και 14ης σύνταξης, με το επιχείρημα πως είναι υψηλό το δημοσιονομικό κόστος. Από το στρατόπεδο της Ν.Δ σημειώνουν πως τα όποια μέτρα ανακοινωθούν θα είναι κοστολογημένα και κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως καταθέτουν ουτοπικές προτάσεις χωρίς να λένε που θα βρουν τα λεφτά για να τις υλοποιήσουν.

Τα μηνύματα που θα εκπέμψει ο πρωθυπουργός

Σε δύο άξονες θα είναι δομημένη η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ : Θα περιγράψει μια σειρά κινήσεων που έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια, εστιάζοντας κυρίως στο πεδίο της οικονομίας. Θα δώσει έμφαση στην επόμενη ημέρα και θα ανακοινώσει ένα ευρύ πακέτο μέτρων, υπογραμμίζοντας πως η καλή πορεία της οικονομίας δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για να στηριχτούν τα νοικοκυριά.

Παράλληλα θα αναφερθεί στη σημασία της σταθερότητας σε μία εποχή πολλαπλών γεωπολιτικών προκλήσεων και θα τονίσει πως δεν πρέπει η χώρα να μπει σε νέες περιπέτειες. Από το στρατόπεδο της Ν.Δ. κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως δεν καταθέτουν αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση για την επόμενη μέρα αλλά υιοθετούν μια λογική του «όχι σε όλα». Παράλληλα δεν περνά απαρατήρητο πως το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει τα «γαλάζια» πυρά προς τον Αλέξη Τσίπρα σε μια περίοδο που έχουν φουντώσει τα σενάρια για το ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να αφιερώσει σημαντικό κομμάτι της ομιλίας του για να ασκήσει κριτική στην στάση της αντιπολίτευσης αλλά θα εστιάσει σε ένα θετικό αφήγημα για την επόμενη μέρα. Μάλιστα αναμένεται να αναφερθεί όχι μόνο στον οδικό χάρτη μέχρι το 2027 αλλά ευρύτερα σε ένα σχέδιο για το πως πρέπει να είναι η Ελλάδα το 2030 (καθώς έχει πει πως σκοπεύει να διεκδικήσει μία τρίτη τετραετία).

Πηγή: ethnos.gr