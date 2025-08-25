Crash test για την κυβέρνηση το πακέτο της ΔΕΘ: Ποια μέτρα κλείδωσαν και πότε μπαίνουν σε εφαρμογή

Για την κρισιμότερη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από την πρώτη εκλογική νίκη Μητσοτάκη το 2019 ετοιμάζεται το Μαξίμου.

Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν πως το ποσοστό της Ν.Δ. στην πρόθεση ψήφου δεν φτάνει αυτό των περσινών ευρωεκλογών (όπου έτσι και αλλιώς οι «γαλάζιοι» είχαν περάσει κάτω από τον πήχη και είχαν μείνει στο 28.3%) αναζητείται τρόπος για επανεκκίνηση. Η ψαλίδα βέβαια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν κλείνει, ωστόσο στο κυβερνών κόμμα θέλουν να προλάβουν νέες διαρροές ψηφοφόρων προς τη ζώνη των αναποφάσιστων και να «μιλήσουν» πρωτίστως στη μεσαία τάξη.

Κρίσιμο λοιπόν στοίχημα σε αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να παρουσιαστεί ένα πακέτο μέτρων, που να μπορεί να πείσει μεγάλες ομάδες - όπως οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες- πώς θα δουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό να ενισχύεται. Η ακρίβεια αποτελεί άλλωστε το νούμερο ένα πρόβλημα των νοικοκυριών, ενώ την ίδια στιγμή οι νεότερες ηλικίες και όχι μόνο δοκιμάζονται και από το όλο και εντεινόμενο στεγαστικό πρόβλημα.

Το επόμενο δεκαήμερο σε ένα μπαράζ συσκέψεων θα μπουν οι τελευταίες πινελιές στο πακέτο που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή την Πέμπτη ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα ακολουθήσει την Παρασκευή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Από το Μαξίμου εστιάζουν σε τρία σημεία κλειδιά: Πρώτον τα μέτρα να είναι κοστολογημένα για να μην τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία. Δεύτερον το πακέτο να είσαι όσο το δυνατόν πιο εμπροσθοβαρές, ώστε να δουν σύντομα οι πολίτες ζεστό χρήμα στο λογαριασμό τους. Τρίτον το «καλάθι» να περιλαμβάνει ουσιαστικές φοροελαφρύνσεις που να καλύπτουν μεγάλες ομάδες του πληθυσμού.

Παρά το ό,τι αρχικές πληροφορίες μιλούσαν για ένα πακέτο κοντά στο 1.5 δισεκατομμύριο τελικά φαίνεται πως οι ανακοινώσεις θα φτάσουν ή και θα ξεπεράσουν τα 2 δισεκατομμύρια. Από την κυβέρνηση θέλουν να εκπέμψουν το μήνυμα πως οι πολίτες θα δουν στην πράξη τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε χθεσινή του ανάρτηση σημείωσε πως το πρωτογενές πλεόνασμα για το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου είναι υψηλότερο από τον στόχο που είχε τεθεί κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. «Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ουσιαστικά η φετινή ΔΕΘ εξελίσσεται σε ένα κρίσιμο crash test για την κυβέρνηση, που καλείται να δείξει πως μπορεί να αλλάξει το κλίμα (που έχει βαρύνει μετά και τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ) και να επιχειρήσει μια φυγή προς τα εμπρός. Μέσα σε αυτό το τοπίο κρίσιμο για τους «γαλάζιους» είναι το τι θα δείξουν οι επόμενες δημοσκοπήσεις, σε μια περίοδο που συνεχίζονται και τα σενάρια για τον εκλογικό νόμο.

Σε αυτή πάντως τη χρονική συγκυρία για το Μαξίμου προέχει να κλειδώσει το τελικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός. Να επισημανθεί εδώ πως από το τραπέζι έχει βγει η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης και 14ης σύνταξης, με το επιχείρημα πως αθροιστικά κοστίζουν 8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πακέτο φοροελαφρύνσεων με «μπόνους» για παιδιά

Το βασικό πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ θα είναι εστιασμένο σε φοροελαφρύνσεις και προκρίνονται αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, με έμφαση τα μεσαία εισοδήματα (που μένει να φανεί αν θα αφορούν και τα φετινά εισοδήματα). Μάλιστα «φορομπόνους» θα υπάρχουν για οικογένειες με παιδιά και φαίνεται πως οι πλέον κερδισμένοι από τα μέτρα θα είναι οι πολύτεκνοι.

Ένα στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που σημείωσε πως η κυβέρνηση «πιστεύει στη μείωση των φόρων και αυτό θα εξακολουθεί να πράττει, όπως δικαιολογημένα ζητούν οι πολίτες, δίνοντας έμφαση στη μεσαία τάξη».

Έρχονται μέτρα για τους συνταξιούχους

Μέτρα για τους συνταξιούχους- που αποτελούν ένα κοινό που ενδιαφέρει ιδιαιτέρως το κυβερνών κόμμα- θα περιλαμβάνει το «καλάθι» της ΔΕΘ. Ένα από τα μέτρα στο πακέτο πιθανότατα θα είναι η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 650.000 συνταξιούχους. Σε περίπτωση που τελικά αυτό κλειδώσει θα μπει σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ένα άλλο μέτρο που πέφτει στο τραπέζι είναι η επέκταση της ενίσχυσης των 250 ευρώ που θα δοθεί το Νοέμβριο ή η χορήγηση της σε περισσότερους δικαιούχους. Όσον αφορά στο ύψος των αυξήσεων στις συντάξεις για το 2026 αυτό θα κλειδώσει προς το τέλος του χρόνου και με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις θα είναι περίπου 2.5% με 2.7%.

Το «στοίχημα» των μισθών

Ένα από τα κομβικά θέματα για την κυβέρνηση είναι η αύξηση των μισθών, καθώς στόχος είναι το 2027 ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός τα 1500 ευρώ. Παράλληλα μία μικρή αύξηση στους μισθούς θα φέρει η νέα μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα στις ασφαλιστικές εισφορές, που θα μπει σε ισχύ μέχρι το 2027.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις ο κατώτατος μισθός το 2026 θα προσεγγίσει τα 910 με 920 ευρώ, με τις αυξήσεις να μπαίνουν σε εφαρμογή την Άνοιξη. Να σημειωθεί πως και την επόμενη χρονιά- όπως και φέτος-η αύξηση στον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα θα συμπαρασύρει προς τα πάνω και τους μισθούς στο δημόσιο τομέα.

Τέλος υπενθυμίζεται πως τον Οκτώβριο θα δουν αυξήσεις από 13% έως 20% στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ανάλογα με τη θέση ευθύνης και τον βαθμό. Και αναμένεται να εφαρμοστεί το ίδιο μοντέλο αυξήσεων στα σώματα ασφαλείας, με τις ανακοινώσεις να γίνονται στη ΔΕΘ.

Τριπλέτα παρεμβάσεων στο στεγαστικό

Ένα σύνθετο πλέγμα μέτρων θέλει να βάλει σε εφαρμογή η κυβέρνηση στο στεγαστικό, καθώς η εξεύρεση φτηνής στέγης αποδεικνύεται όλο και δυσκολότερη υπόθεση. Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται οι εξής ρυθμίσεις:

Κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Έμφαση θα δοθεί σε φορολογικά κίνητρα αλλά παράλληλα θα τρέξουν νέα προγράμματα ενώ βελτιωτικές κινήσεις θα υπάρξουν και σε προγράμματα που ήδη «τρέχουν».

Εφαρμογή της «κοινωνικής αντιπαροχής», με το σχετικό νομοσχέδιο να ψηφίζεται το φθινόπωρο. Σε πρώτη φάση τουλάχιστον 10 ακίνητα και οικόπεδα του δημοσίου θα δοθούν προς αξιοποίηση μέσω του προγράμματος.

Επιστροφή ενοικίου: Από το Νοέμβριο φέτος και κάθε χρόνο σε μόνιμη βάση, ένα ενοίκιο ετησίως (είτε αφορά την κύρια κατοικία, είτε/ και τη φοιτητική) θα επιστρέφεται από το κράτος στον τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή. Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία θα είναι 800 ευρώ και θα αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί του ενοικιαστή, ενώ για την υπαγωγή στο μέτρο υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια (εισόδημα, περιουσία κ.α.).

Πηγή: ethnos.gr