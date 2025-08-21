Απόστολος Βεσυρόπουλος: Οι τελευταίες στιγμές του βουλευτή που έπαθε ανακοπή καρδιάς και πέθανε

Ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, έπαθε ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν σε beach bar στην Χαλκιδική κατά της διάρκεια των διακοπών του και άφησε την τελευταία πνοή του.

Όταν ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ένιωσε αδιαθεσία και οι άνθρωποι που ήταν μαζί του κάλεσαν το ΕΚΑΒ το ρολόϊ έδειχνε 12:42.

Ένα ασθενοφόρο και μία μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο στις 13.03 παρά το δύσβατος της περιοχής.

Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας γιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ωστόσο ο 59χρονος βουλευτής να ανταποκρίνεται.

Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ στις 13.48 ο Απόστολος Βεσυρόπουλος μπήκε στο ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στις 14:19 όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου είχε κάνει μία ανάρτηση από τη γενέτειρά του, τη Βέροια, όπου βρισκόταν.

Ο 59χρονος βουλευτής ταξίδεψε μέχρι τη Χαλκιδική, στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία, για ολιγοήμερη ανάπαυση και ξεκούραση, κανείς όμως δεν περίμενε αυτή την τραγική κατάληξη.

