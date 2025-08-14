Μαρινάκης: «Όποιος μιλάει κατά του 112, να το πει στους συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι»

Σφοδρή κριτική στις δηλώσεις του δημάρχου Πατρέων Κωνσταντίνου Πελετίδη, ότι «όσοι αγνόησαν το 112 έσωσαν τις περιουσίες τους», άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στην αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε ότι διασπείρει συνειδητά μυθεύματα για τις πυρκαγιές.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει ότι «όποιος μιλάει «ελαφρά τη καρδία» κατά του «112», ας επαναλάβει τους ισχυρισμούς του μπροστά στους συγγενείς των θυμάτων σε τραγωδίες όπως το Μάτι, όπου δεν υπήρξε η παραμικρή προειδοποίηση.

Το «112», που τέθηκε σε λειτουργία από την κυβέρνησή μας το 2019, καθώς και συνολικά οι μηχανισμοί εκκένωσης, είναι μία εθνική κατάκτηση και μία παρακαταθήκη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, που είναι ο υπέρτατος στόχος, μπροστά σε καταστροφές και θεομηνίες.

Οι εκκενώσεις περιοχών, που αποφασίζονται με εισηγήσεις των υπευθύνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν σώσει ζωές και όποιος από το πολιτικό σύστημα επιχειρεί να απαξιώσει το σύστημα εκκενώσεων είναι εγκληματικά ανεύθυνος.

Για να καταλάβουν, όμως, οι πολίτες το μέγεθος της υποκρισίας, πρέπει να γνωρίζουν πως ο Δήμος Πατρέων υπέβαλλε συνολικά 11 αιτήματα για έκδοση 112, 8 εκ των οποίων υπεβλήθησαν από τον ίδιο τον Δήμαρχο».

Πηγή: cnn.gr