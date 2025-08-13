Η Βούλτεψη μας δίνει τα φώτα της για το τι φταίει με τις πυρκαγιές: «Δεν έχουμε εθελοντές» (vid)

Η Σοφία Βούλτεψη, μίλησε για τις φωτιές στην Ελλάδα με αφορμή τη μεγάλη μάχη που δίνεται το τελευταίο διάστημα αλλά και τα εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα γης και αναφέρθηκε κυρίως στην έλλειψη εθελοντών.

Η βουλευτής της ΝΔ, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως το θέμα της Ελλάδας δεν είναι οι νόμοι, αλλά η έλλειψη εθελοντών. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για τις προσλήψεις των εποχικών πυροσβεστών, απάντησε: «Οι εποχικοί ήταν ένας νόμος που έβαζε κάποια όρια, ηλικίες κλπ, πέστε μου ό,τι θέλετε. Προσλήφθηκαν όμως».

«Εγώ πού πιστεύω ότι η Ελλάδα υστερεί παρά τους νόμους, που έχουν, κατά καιρούς, κάνει όλες οι κυβερνήσεις; Στο θέμα των εθελοντών. Δηλαδή η Γερμανία έχει στη διάθεσή της 1 εκατομμύριο προσωπικό για τις φωτιές. 935.000 είναι οι εθελοντές και 65.000 είναι οι μόνιμοι. Οι εποχικοί ήταν ένας νόμος που έβαζε κάποια όρια, ηλικίες κ.λπ., πέστε μου ό,τι θέλετε. Προσλήφθηκαν όμως.

Η Αυστρία έχει 345.000 προσωπικό, 342.500 είναι οι εθελοντές και μόνο οι 2.500 είναι το μόνιμο προσωπικό. Πιστεύω, πια, όπως είναι η κατάσταση, ότι πρέπει, αντί να φτιάχνουμε νόμους, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές», τόνισε η βουλευτής της ΝΔ.

Πηγή: newsbeast.gr