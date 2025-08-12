Νέα κόντρα Πολάκη – Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στο Περιφερειακό Ιατρείο Γαύδου

Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στα social media μεταξύ του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη, και του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Αφορμή αποτέλεσαν δημοσιεύματα και αναφορές για υποτιθέμενες ελλείψεις υλικών στο Περιφερειακό Ιατρείο Γαύδου.

Ο Παύλος Πολάκης ανήρτησε χθες στο Facebook καταγγελία κατοίκων του νησιού, «αφιερωμένη» όπως ανέφερε στον Άδωνι Γεωργιάδη, συνοδεύοντάς την με σκληρούς χαρακτηρισμούς.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησης στα social media, διέψευσε τις καταγγελίες, υπογραμμίζοντας ότι το ιατρείο διαθέτει ηλεκτρονικό πιεσόμετρο και επαρκή ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Εξήγησε ότι το πιεσόμετρο μεταφέρεται ανάλογα με τις ανάγκες μεταξύ του ιατρείου και του ασθενοφόρου, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία της υπηρεσίας. Επιπλέον, τόνισε ότι δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες ελλείψεις ή απορριπτικές απαντήσεις σε αιτήματα για υλικά από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες της περιοχής.

Παράλληλα, ο υπουργός ενημέρωσε πως το ασθενοφόρο του ιατρείου, αν και παλαιότερο, παραμένει λειτουργικό και πρόκειται να περάσει τον απαραίτητο τακτικό έλεγχο μετά τη θερινή περίοδο. Επίσης, διευκρίνισε ότι η διαχείριση σορών δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ιατρείου αλλά γίνεται από τα τοπικά γραφεία τελετών, ενώ το ιατρείο διαθέτει κατάλληλους σάκους για την κάλυψη σχετικών αναγκών.

📢 Ενημέρωση σχετικά με δημοσιεύματα για ελλείψεις υλικών στο Περιφερειακό Ιατρείο Γαύδου



Σε απάντηση δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο σχετικά με αναφερόμενες ελλείψεις αναλώσιμων υλικών στο Περιφερειακό Ιατρείο Γαύδου, κατόπιν σχετικής διερεύνησης και για την πληρέστερη ενημέρωση… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 11, 2025

Σε απάντηση, ο Παύλος Πολάκης ανήρτησε ένα σκληρό μήνυμα προς τον υπουργό, χαρακτηρίζοντάς τον «αρχιψεύτη» και «θρασύ», υποστηρίζοντας ότι το ιατρείο διαθέτει μόνο ένα πιεσόμετρο, και καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις στο ασθενοφόρο, όπως έλλειψη ΚΤΕΟ, απουσία βάσης για φιάλη οξυγόνου και βασικών ανταλλακτικών, όπως τακάκια φρένων. Κλείνοντας την ανάρτησή του, κάλεσε τον υπουργό να επισκευάσει το ασθενοφόρο και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

«Βγες και πες: ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΕΙΜΑΙ ΨΕΥΤΗΣ», γράφει χαρακτηριστικά ο κ.Πολάκης.

«Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και το Κέντρο Υγείας Κανδάνου, που εποπτεύουν το Περιφερειακό Ιατρείο Γαύδου, επισημαίνουν τη δέσμευσή τους για συνεχή και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, διαβεβαιώνοντας για την ομαλή τροφοδοσία και την υποστήριξη του ιατρείου», επισημαίνει από την μεριά του ο υπουργός Υγείας κ.Γεωργιάδης.

Πηγή: newsit.gr