«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του» - Ο σπαρακτικός επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά

«Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια». Με αυτήν την φράση ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτησε την κόρη του, Λένα Σαμαρά, το μεσημέρι της Δευτέρας (11.08.2025) όπου έγινε η κηδεία της σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Άτομα από την πολιτική, φίλοι, συγγενείς και κυρίως η οικογένειά της: ο πατέρας της, Αντώνης Σαμαράς, η μητέρα της, Γεωργία, και ο αδελφός της Κώστας, είπαν σήμερα το στερνό αντίο στην αγαπημένη τους Λένα Σαμαρά, η κηδεία της οποίας ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι.

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, ο κόσμος ήταν σιωπηλός και φαινόταν καταρρακωμένος. Μία γυναίκα μόλις 34 χρόνων έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και κανείς δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι έσβησε σε τόσο νεαρή ηλικία. Οι γονείς της Λένας Σαμαρά, που στάθηκαν στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή, βιώνουν τον χειρότερο πόνο που μπορεί να νιώσει άνθρωπος.

To νεκροταφείο γέμισε από κόσμο. Όλοι βρέθηκαν εκεί για να αποχαιρετήσουν τη νεαρή γυναίκα και να συμπαρασταθούν στην άτυχη οικογένεια.

Λίγα λεπτά πριν τις 14:00 το μεσημέρι, το λευκό φέρετρο της Λένας Σαμαρά βγήκε από την εκκλησία. Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί ξεκίνησε να χειροκροτά και να κλαίει για τον άδικο χαμό της 34χρονης.

Πίσω από το φέρετρο ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, η μητέρα της 34χρονης, Γεωργία και ο αδελφός της, Κώστας. Όλοι με δάκρυα στα μάτια ακολούθησαν την αγαπημένη τους στην τελευταία της κατοικία.

Ο επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά ήταν σπαρακτικός. O πρώην πρωθυπουργός, με τρεμάμενη φωνή ευχαρίστησε τον Θεό που μπόρεσε να ζήσει την κόρη του Λένα, έστω για 34 χρόνια.

«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του; Τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της; Τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο; Τι να πω σαν πατέρας γι’ αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας γι’ αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς; Γι’ αυτό κι εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια».

