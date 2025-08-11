Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο» στη Λένα Σαμαρά - Συντετριμμένοι ο Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του Γεωργία

Άτομα από την πολιτική σκήνη, φίλοι, συγγενείς και κυρίως η οικογένειά της: ο πατέρας της, Αντώνης Σαμαράς, η μητέρα της, Γεωργία, και ο αδελφός της Κώστας, λένε σήμερα το στερνό αντίο στην αγαπημένη τους Λένα Σαμαρά, η κηδεία της οποίας ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι (11.08.2025) σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών (όπου γίνεται η κηδεία της), ο κόσμος είναι σιωπηλός και φαίνεται καταρρακωμένος. Μία γυναίκα μόλις 34 χρόνων έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και κανείς δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι έσβησε σε τόσο νεαρή ηλικία. Οι γονείς της Λένας Σαμαρά, που στάθηκαν στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή, βιώνουν τον χειρότερο πόνο που μπορεί να νιώσει άνθρωπος.\

Από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, πλήθος κόσμου ξεκίνησε να καταφθάνει στο νεκροταφείο για την κηδεία της. Ο Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του Γεωργία, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, έφτασαν στο Νεκροταφείο με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο πόνος τους είναι απερίγραπτος.

Από το πλευρό του Αντώνη Σαμαρά και της οικογένειάς του δεν θα μπορούσαν να λείπουν ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με την σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη αλλά και ο νυν πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Στο στεφάνι που έστειλαν για τη κηδεία της Λένας Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Μαρέβα, έγραψαν «τα λόγια είναι φτωχά».

Στο νεκροταφείο κατέφτασε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας.

Βαγγέλης Μαρινάκης, Νίκη Κεραμέως, Λόλα Νταϊφά, Σοφία Βούλτεψη και ο θείος της Αλέξανδρος Σαμαράς, βρέθηκαν επίσης στον Ιερό Ναό.

Στη συνέχεια ακολούθησαν o Θάνος Πλεύρης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος με την σύζυγό του, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ο Γιάννης Ανδριανός και οι Μιλένα Αποστολάκη, Νίκος Σηφουνάκης, Μάριος Σαλμάς, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Ανδρουλάκης και Φρέντι Μπελέρης.

Σε αυτή τη θλιβερή στιγμή έδωσαν το παρών και ο Νίκος Δένδιας με τον Παύλο Μαρινάκη αλλά και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που κρατούσε ένα λευκό τριαντάφυλλο.

Η οικογένεια της Λένας Σαμαρά είχε ζητήσει αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα σε συγκεκριμένους λογαριασμούς για κοινωφελείς σκοπούς. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», είχε γράψει σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

