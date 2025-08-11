Τι απαντά ο Άδωνις για την πτώση ανελκυστήρα στο «Γεννηματάς»: «Όχι στα αντιπολιτευτικά παιχνίδια» (vid)

Οι ασθενείς, οι συνοδοί και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν να φοβούνται απολύτως τίποτε σε σχέση με τους ανελκυστήρες, καθώς για όλους υπάρχουν πλέον πρόσφατα και έγκυρα πιστοποιητικά ασφαλείας, όπως επισημαίνει, σε ανάρτησή του στο «Χ», ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Με την ασφάλεια δεν παίζουμε», προσθέτει ο κ. Γεωργιάδης. Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας αποτελεί απάντηση στη χθεσινή καταγγελία για πτώση ανελκυστήρα στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», αλλά και στις σκληρές ανακοινώσεις που εξέδωσαν συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει: «Ως προς την καταγγελία περί πτώσης του ανελκυστήρα χθες στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»

α) η εταιρία που κάνει τη συντήρηση και έχει εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά (από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα) εξέτασε αμέσως μετά την καταγγελία τον ανελκυστήρα και δεν διαπίστωσε καμία απολύτως βλάβη του,

β) στην αστυνομία, που κλήθηκαν ο υπεύθυνος της εταιρίας και ο τεχνικός ασφάλειας του Νοσοκομείου, ελέγχθηκαν όλα τα πιστοποιητικά και βρέθηκαν έγκυρα και γνήσια, ο δε τεχνικός ασφαλείας, υπάλληλος του Νοσοκομείου μας, κατέθεσε ότι πρόσφατα (στις 20 Ιουλίου) έγινε η τελευταία συντήρηση του και δεν διαπίστωσε ο ίδιος κανένα απολύτως πρόβλημα. Κατόπιν αυτών των ελέγχων η αστυνομία τους άφησε ελεύθερους, χωρίς καμμία κατηγορία,

γ) την καταγγελία η εργαζόμενη την έκανε πολλές ώρες μετά και αφού τελείωσε κανονικά τη βάρδιά της, αρχικά ισχυρίστηκε ότι έπεσε στο ισόγειο, μετά το διόρθωσε στον από κάτω ακριβώς όροφο.

Οι σχετικές δριμείς ανακοινώσεις έγιναν από συνδικαλιστές και όχι από την ίδια. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία εξετάζεται και από τη διοίκηση και από τις αρμόδιες Αρχές».

«Μετά το γεγονός στον Ερυθρό Σταυρό έχω εκδώσει σχετική εγκύκλιο, όπου διέταξα όλες τις διοικήσεις των νοσοκομείων να κάνουν εκ νέου επισταμένο έλεγχο συντήρησης σε όλους τους ανελκυστήρες, όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Οι ασθενείς μας, οι συνοδοί και οι εργαζόμενοί μας δεν έχουν να φοβούνται απολύτως τίποτε. Σε όλους τους ανελκυστήρες έχουμε τα πλέον πρόσφατα και έγκυρα πιστοποιητικά ασφαλείας. Με την ασφάλεια δεν παίζουμε, αλλά δεν πρέπει σε τόσο σοβαρά θέματα να παίζονται επικοινωνιακά και αντιπολιτευτικά παιχνίδια», καταλήγει ο υπουργός Υγείας.

Παγώνη: «Το χρησιμοποιούμε 100 φορές την ημέρα, δεν έχει ξαναϋπάρξει πρόβλημα»

Την ίδια στιγμή πληθαίνουν τα ερωτήματα σχετικά με τους ελέγχους και τη συντήρηση ανελκυστήρων στα δημόσια νοσοκομεία, μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (10/08) στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όταν ανελκυστήρας παρουσίασε αιφνίδια βλάβη ενώ βρισκόταν σε λειτουργία, με μια εργαζόμενη εντός του θαλάμου.

«Δεν μπορούμε να παίζουμε τη ζωή μας κορώνα - γράμματα στη δουλειά. Αν υπήρχε φορείο με ασθενή εκείνη τη στιγμή, ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη;», τονίζουν εργαζόμενοι του νοσοκομείου, αποτυπώνοντας την έντονη ανησυχία τους για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Μετά το περιστατικό, η Διοίκηση του νοσοκομείου προχώρησε σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει σχετική έρευνα από την αστυνομία. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του «Γ. Γεννηματάς», ο ανελκυστήρας διέθετε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά λειτουργίας, ενώ η τελευταία συντήρηση είχε γίνει πρόσφατα, στις 19 Ιουλίου – μόλις τρεις εβδομάδες πριν το συμβάν. Η ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζει:

«Ο ανελκυστήρας ακινητοποιήθηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας και δε θα επαναλειτουργήσει πριν ολοκληρωθεί πλήρης τεχνικός έλεγχος».

Μιλώντας στο OPEN, το πρωί της Δευτέρας (11/08), η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, σημείωσε ότι, «απ' ότι καταλάβαμε δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα, όσο ήταν μέσα η τεχνολόγος με το μηχάνημα. Δεν ήταν κανένας μπροστά εκτός από την ίδια, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Πήγε η τεχνική υπηρεσία αμέσως και το ασανσέρ δούλευε. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Όταν πήγαν στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσουν αν υπήρχε βλάβη και είχε γίνει, ήδη το πρωί είχαν περάσει οι τεχνικοί, είχαν ελέγξει όλου του νοσοκομείου τα ασανσέρ, δεν υπήρχε πρόβλημα, κατατέθηκαν τα πιστοποιητικά και, από ότι άκουσα, έχουν αφεθεί ελεύθεροι. Δεν υπήρχε και δε διαπιστώθηκε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα».

Η κ. Παγώνη, η οποία εργάζεται στο «Γ. Γεννηματάς», πρόσθεσε ότι, «το τι συνέβη μπορεί να το απαντήσει μόνο η τεχνική υπηρεσία η οποία θα δει ακριβώς τι έχει γίνει. Κανένας από μας δεν μπορεί να απαντήσει, είναι τεχνικό πρόβλημα. Η κυρία που ήταν μέσα στο ασανσέρ μετέφερε ένα βαρύ ακτινολογικό μηχάνημα, ανέβηκε πάνω, έκανε στον ασθενή την ακτινογραφία. Εμείς αυτό το ασανσέρ -επειδή είναι στο δικό μου κτίριο- το χρησιμοποιούμε 100 φορές την ημέρα. Δεν έχει ξαναϋπάρξει πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι η τεχνική υπηρεσία πρέπει να δει ακριβώς ποια ήταν η αιτία που έπεσε και, βέβαια, εάν υπάρχει βλάβη να επιδιορθωθεί και να μη χρησιμοποιηθεί. Η μόνη η οποία ξέρει ακριβώς τι έγινε είναι η τεχνολόγος που ήταν μέσα, οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να έχουμε άποψη».

Γιαννακός: «Τι είδους ελέγχους κάνουν αυτές οι εταιρείες;»

Σχετικά με την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, θέτοντας σοβαρά ζητήματα γύρω από την αξιοπιστία των ελέγχων από τις αρμόδιες εταιρείες: «Από ότι με ενημέρωσαν στο συγκεκριμένο ασανσέρ έχει γίνει συντήρηση και διαθέτει πιστοποιητικό ασφαλούς λειτουργίας. Τι είδους ελέγχους κάνουν αυτές οι εταιρείες;», διερωτήθηκε, τονίζοντας την ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες εφόσον εντοπιστούν παραλείψεις ή αμέλειες.

Επαναλαμβανόμενα περιστατικά με ασανσέρ στο ΕΣΥ προκαλούν προβληματισμό

Το συμβάν στο «Γ. Γεννηματάς», δεν είναι μεμονωμένο, αλλά το τρίτο περιστατικό πτώσης ή σοβαρής δυσλειτουργίας ανελκυστήρα σε δημόσιο νοσοκομείο από την αρχή του έτους – και μάλιστα μέσα σε διάστημα μόλις οκτώ μηνών.

Τον Ιανουάριο είχαν σημειωθεί δύο ακόμη παρόμοια περιστατικά. Στο πρώτο, στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ανελκυστήρας έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο με τέσσερις επιβαίνοντες: έναν ασθενή που είχε μόλις λάβει εξιτήριο, τη συνοδό του και δύο διασώστες από ιδιωτικό ασθενοφόρο. Το συμβάν αυτό οδήγησε σε έκτακτους ελέγχους στα ασανσέρ όλων των δημόσιων νοσοκομείων. Παρά την πτώση, διαπιστώθηκε ότι η συντήρηση είχε πραγματοποιηθεί κανονικά. Λίγες ημέρες αργότερα, στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», άλλο ένα ασανσέρ υποχώρησε από τον 7ο στον 2ο όροφο, με μια ειδικευόμενη γιατρό να βρίσκεται στο εσωτερικό του. Η γιατρός τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, χωρίς άλλες σοβαρές συνέπειες.

Πηγή: ethnos.gr