Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά - Στο Α' Νεκροταφείο η κηδεία της, η επιθυμία της οικογένειας

Σήμερα, Δευτέρα (11/8) φίλοι και συγγενείς αποχαιρετούν την κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Λένα, η οποία έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα πραγματοποιηθεί στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών. Μετά την ανακοίνωση για την τελετή, η οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά ζήτησε, αντί στεφάνων, να στηριχθούν φορείς με φιλανθρωπική δράση, επιθυμία που –όπως ανέφερε ο κ. Σαμαράς– ανταποκρίνεται σε αυτό που θα ήθελε η κόρη τους.

Στην ανάρτησή του παρέθεσε τους τρεις οργανισμούς και τους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η ανακοίνωση της οικογένειας Σαμαρά

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν:

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣIBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)».

Υπενθυμίζεται ότι η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (7/8) στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από αιφνίδια και σοβαρή επιδείνωση της υγείας της.

Σημειώνεται πως η 34χρονη δεν είχε γνωστά προβλήματα υγείας, γεγονός που καθιστά τη ξαφνική απώλεια ακόμα πιο αναπάντεχη και σοκαριστική.

Η 34χρονη πολιτικός μηχανικός είχε ολοκληρώσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου και είχε ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της, Γεωργίας Σαμαρά, στον τομέα της μηχανικής. Η Λένα είχε επιλέξει να ζει μια ήσυχη ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ είχε ιδιαίτερη σύνδεση με τον πολιτισμό και τα κοινά.

Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Προ ημερών, ανακοίνωση για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά εξέδωσε η 1η ΥΠΕ Αττικής. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η κοπέλα υποβλήθηκε σε πλήρη κλινικό, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο στο Σισμανόγλειο μετά τη μεταφορά της εκεί κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της στον «Ευαγγελισμό» και η εισαγωγή της στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

«Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασής της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε», σημειώνεται στην ανακοίνωση της 1η ΥΠΕ Αττικής.

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13:00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22:29».

