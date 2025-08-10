Κοινή δήλωση Ελλάδας και τεσσάρων ακόμη χωρών: «Το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφαση για τη Γάζα»

Κοινή δήλωση με την οποία καταδικάζουν την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ να επεκτείνει περαιτέρω τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στη Γάζα εξέδωσαν την Κυριακή (10/8) η Ελλάδα, η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σλοβενία.

«Είναι η ώρα για διπλωματία, όχι για περισσότερο πόλεμο» αναφέρει μεταξύ άλλων η δήλωση ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνέρχεται για να συζητήσει το θέμα.

«Εμείς η Ελλάδα το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Γαλλία, και η Σλοβενία, ζητήσαμε τη σημερινή επείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα. Καταδικάζουμε την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ να επεκτείνει περαιτέρω τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στη Γάζα», προστίθεται.

«Αυτό το σχέδιο ενέχει τον κίνδυνο παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Καλούμε το Ισραήλ να ανακαλέσει επειγόντως αυτήν την απόφαση και να μην την εφαρμόσει. Και επαναλαμβάνουμε ότι τυχόν προσπάθειες προσάρτησης ή επέκτασης οικισμών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο», υπογραμμίζεται.

