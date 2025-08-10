Σε ρυθμό ΟΠΕΚΕΠΕ η πολιτική ατζέντα: Τα επιχειρήματα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Θέσεις μάχης στην ανεξάντλητη -όπως αποδεικνύεται- υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παίρνουν τα κόμματα αναπτύσσοντας διακριτές στρατηγικές εν μέσω αλλεπάλληλων δημοσιογραφικών αποκαλύψεων.

Έχοντας συνειδητοποιήσει πλέον ότι η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσει να μονοπωλεί το πολιτικό ενδιαφέρον η κυβέρνηση οργανώνει την επιχειρηματολογία γύρω από δύο βασικούς άξονες.

Αφενός διαβεβαιώνει ότι θα πιαστούν τα «μεγάλα ψάρια» και θα επιστρέψουν τις παράνομες επιδοτήσεις και αφετέρου περνά στην αντεπίθεση καταλογίζοντας στην αντιπολίτευση ότι έχει και εκείνη σημαντικό μερίδιο ευθύνης.

Η διττή επιχειρηματολογία της ΝΔ: Επιστροφή χρημάτων – Διάχυση ευθυνών

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, πήρε τη σκυτάλη από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, προκειμένου να διαβεβαιώσει την κοινή γνώμη ότι δεν θα γλυτώσουν οι υπεύθυνοι.

«Έχει αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι» τόνισε χαρακτηριστικά και σημείωσε ότι «διασταυρωτικοί έλεγχοι γίνονται πλέον παντού – στα ΚΥΔ, στους πιστοποιητικούς οργανισμούς και στους ίδιους τους αγρότες».

Μάλιστα, επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι αν χρειαστεί η πολιτεία θα προχωρήσει σε δημεύσεις περιουσιών όσων δηλώσουν αδυναμία να επιστρέψουν χρήματα που καταβλήθηκαν παράνομα. Παράλληλα, πέρασε και στην αντεπίθεση επικρίνοντας τη στάση της αντιπολίτευσης που καταγγέλλει «γαλάζιο σκάνδαλο». «Κρίμα για την αντιπολίτευση που αντί να στείλει ένα σταθερό παιδαγωγικό μήνυμα, ακολουθεί αυτή τη στάση» ανέφερε.

Την ίδια ώρα, πάντως, στο εσωτερικό της ΝΔ φαίνεται να αναπτύσσονται δύο τάσεις με άλλους βουλευτές να παίρνουν αποστάσεις από στελέχη που φέρονται να έλαβαν τεράστια ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλους να ρίχνουν τους τόνους.

Στη μια πλευρά βρίσκονται βουλευτές όπως η Σοφία Βούλτεψη και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος που «άδειασαν» δημόσια την παραιτηθείσα τομεάρχη Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ. «Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να απολογηθώ για την κάθε κυρία Σεμερτζίδου ή για το life style το οποίο είχε στη διάρκεια της άσκησης των κομματικών της καθηκόντων. Είμαστε κάτι διαφορετικό, ο καθένας πολιτεύεται με το δικό του τρόπο» τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος.

Στην αντίπερα όχθη, όμως, ο Νότης Μηταράκης κάλεσε όλους να είναι προσεκτικοί στα σχόλιά τους ώστε να αποφευχθεί η «εκτεταμένη ανθρωποφαγία» πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των αρχών.

Η ρητορική του ΠΑΣΟΚ περί «γαλάζιου σκανδάλου»

Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του επιχειρεί να αποδομήσει την επιχειρηματολογία της ΝΔ περί διαχρονικών ευθυνών υπογραμμίζοντας ότι όλα τα μεγάλα ποσά που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα κατευθύνθηκαν σε γαλάζια στελέχη.

«Στο κέντρο της πίστας –φράση που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός– βρίσκονται στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό προκύπτει τόσο στη δικογραφία, όσο και από συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως η κυρία που φαίνεται πως ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» κατήγγειλε ο Εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς.

Παράλληλα, η Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει να αξιοποιεί τις έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Σε αυτό το πλαίσιο η αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου, Όλγα Μαρκογιαννάκη, ανέφερε ότι στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας «περιγράφονται γαλάζια στελέχη σε πρωταγωνιστικό ρόλο της εγκληματικής οργάνωσης. Είτε πρώην υποψήφιοι βουλευτές και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κεντρικά της στελέχη».

«Πόση αδιαφάνεια να αντέξουμε;» και «Πλιάτσικο δίχως τέλος»

Στην Κουμουνδούρου την ίδια ώρα αξιοποίησαν τις νέες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις περί έτερου γαλάζιου στελέχους που φέρεται να έλαβε από κοινού με την οικογένειά του ποσό ύψους 770.370 ευρώ.

«Κάθε μέρα και μια αποκάλυψη, κάθε μέρα κι ένα σκάνδαλο. Πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι από το σκάνδαλο Σεμερτζίδου, ξεκινά νέος κύκλος αποκαλύψεων για ευνοημένους γαλάζιους άριστους. Πόση αξιοκρατία και αδιαφάνεια να αντέξουμε πια;» διερωτήθηκε σε δηλώσεις του ο Εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Ζαχαριάδης.

Σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους η Νέα Αριστερά κατήγγειλε «πλιάτσικο δίχως τέλος στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και υποστήριξε ότι οι καινούργιες αποκαλύψεις ακυρώνουν το επιχείρημα περί διαχρονικών ευθυνών.

