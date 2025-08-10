Έρχεται το κόμμα Τσίπρα: Πότε κάνει πρεμιέρα - Τι θα ισχύσει για το όνομα - Το χρονοδιάγραμμα

Ο κύβος ερρίφθη και στις αρχές του 2026 -και όχι μέσα στο 2025, όπως συζητείται και γράφεται εντόνως- αναμένεται η ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού και πρώην ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. Το όνομα του νέου κόμματος θα αποτελείται από δύο λέξεις.

Η μία θα αναφέρεται στη δημοκρατία (π.χ. δημοκρατική) και η άλλη στο ξεκίνημα, στη νέα αρχή, στην αλλαγή (π.χ. αναγέννηση), γράφει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής». Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν θα υπάρχει αναφορά στην Αριστερά.

Ανεπίσημες επαφές με την Κεντροαριστερά

Μέχρι και τις επίσημες ανακοινώσεις, που προγραμματίζονται για το δεύτερο 15ημερο του Ιανουαρίου, στο κάδρο θα είναι μόνος του. Το διάστημα από Νοέμβριο 2025 έως Ιανουάριο 2026 θα πραγματοποιεί ανεπίσημες επαφές με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη της Νέας Αριστεράς, όπως και με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ευρύτερου χώρου της Κεντροαριστεράς.

Μετά τις επίσημες ανακοινώσεις, θα επιχειρήσει να ξεκινήσει επίσημες επαφές με τα κόμματα του ευρύτερου χώρου, χωρίς να αποκλείει κανέναν. Ούτε τον Στέφανο Κασσελάκη, ούτε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ούτε τον Γιάν(ν)η Βαρουφάκη. Ο ίδιος δεν θα αποκλείσει κανέναν εκ προοιμίου και όσους συνταντήσει, αυτοί θα πάρουν μόνοι τους την απόφαση της μη συμμετοχής ή και της επίθεσης εναντίον του. Το «ξεσκαρτάρισμα» θα το κάνουν οι ψηφοφόροι και οι υποστηρικτές σε διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.

Προσωποκεντρικό κόμμα

Σχεδιάζεται επίσης το νέο κόμμα να είναι προσωποκεντρικό για να δοθεί η εικόνα στην κοινή γνώμη ότι θα έχει αρχή, μέση και τέλος και δεν θα επικρατεί το κουραστικό και βαρετό για τους πολίτες μπάχαλο που θα επικρατούσε στον ΣΥΡΙΖΑ με τη διαδικασία πάνω από την ουσία.

Όταν η εικόνα ξεκαθαρίσει, για το ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι και ποιοι στέκονται απέναντι, θα ακολουθήσουν και οι αντίστοιχες διαδικασίες. Για παράδειγμα, αν ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσει να στηρίξει στο σύνολό του το νέο εγχείρημα αποφασίζοντας την αυτοδιάλυσή του και τη συμμετοχή όλων στο νέο κόμμα, θα γίνει έτσι.

Αν όμως ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ αντιδράσει και σταθεί απέναντι στο νέο εγχείρημα, τότε όσοι βουλευτές ή στελέχη του κόμματος έχουν αποφασίσει να στηρίξουν τον Τσίπρα, θα παραιτηθούν για να πάνε στο νέο κόμμα.

Αντιστοίχως το ίδιο θα ζητηθεί να πράξουν και τα στελέχη άλλων κομμάτων (π.χ. ΠΑΣΟΚ, Νέας Αριστεράς, Πλεύση Ελευθερίας, Κίνημα Δημοκρατίας, ΜέΡΑ25 κ.λπ.) που θα αποφασίσουν να πάνε με τον Τσίπρα. Αυτονοήτως, ο ίδιος ο Τσίπρας θα ανακοινώσει την παραίτησή του από το κοινοβουλευτικό και το κομματικό του αξίωμα την ημέρα που θα προβεί στις επίσημες ανακοινώσεις, ενώ οι βασικές αρχές είναι ήδη έτοιμες και θα παρουσιάζονται στις ανεπίσημες συζητήσεις που θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας από τον Νοέμβριο (κάποιες έχουν ξεκινήσει ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες) έως τον Ιανουάριο.

Χρονοδιάγραμμα για τη ΔΕΘ 2026

Στόχος είναι τον Ιούνιο του 2026 να κατατεθεί η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, τον Αύγουστο του 2026 να ανακοινωθούν το έμβλημα και το όνομα και τον Σεπτέμβριο του 2026 ο Τσίπρας, ως αρχηγός του νέου κόμματος, να κάνει την πρώτη του συντεταγμένη, δημόσια εμφάνισή του στη ΔΕΘ, όπου θα αναφερθεί και στο πρόγραμμά του.

Το νέο κόμμα θα έχει πρόεδρο τον Τσίπρα, όπως θα έχει εκπρόσωπο Τύπου, συντονιστή Οργανωτικού, υπεύθυνο Πολιτικού Σχεδιασμού κ.λπ.

Όλοι τους θα τεθούν στην κρίση των ψηφοφόρων και υποστηρικτών, πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές, σε διαδικασία με κάλπες σε όλη τη χώρα. Κρίσιμο να αναφερθεί εδώ ότι ο Τσίπρας φέρεται να είναι πεπεισμένος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να εξαντλήσει την τετραετία και να κάνει εκλογές την άνοιξη του 2027.

Πηγή: Newsbomb.gr