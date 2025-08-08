Κεφαλογιάννης: «Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τον χαμό του ηλικιωμένου - Δίνεται τεράστια μάχη»

Την οδύνη του για τον χαμό του ηλικιωμένου που δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από την πλινθόκτιστη κατοικία του στην περιοχή Τογάνι Κερατέας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, εξέφρασε με ανάρτησή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Παράλληλα απηύθυνε έκκληση προς όλους να ακολουθούν και να εφαρμόζουν τις οδηγίες των αρχών αλλά και του μηχανισμού του 112, ενώ τόνισε πως η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

«Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τον χαμό του ηλικιωμένου συμπολίτη μας, που χάθηκε λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της τρομακτικής σε ένταση και έκταση πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Απευθύνω ισχυρή έκκληση προς όλους να ακούν και να εφαρμόζουν άμεσα τις οδηγίες των αρχών, το 112 και τις εκκλήσεις των πυροσβεστών μας για εκκένωση κατοικιών.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και η μάχη που δίνεται είναι τεράστια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πηγή: cnn.gr