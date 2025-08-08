Η επίσημη ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά - Τη Δευτέρα η κηδεία της

Ανακοίνωση για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά, που έφυγε από τη ζωή στις 7 Αυγούστου, εξέδωσε η 1η ΥΠΕ Αττικής.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, η ασθενής μεταφέρθηκε την Τετάρτη (7/8) το μεσημέρι στο «Σισμανόγλειο», όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Έτσι, η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική. Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης υγείας της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης.

Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος ,παθολόγος , καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29.

Τη Δευτέρα η κηδεία της

Νωρίτερα σήμερα (8/8), ο πατέρας της Αντώνης Σαμαράς γνωστοποίησε πότε θα τελεστεί η κηδεία της.

