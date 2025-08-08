«Αυτά που λέτε είναι ψέματα»: Οργή γιατρών και νοσηλευτών κατά Γεωργιάδη στο νοσοκομείο Ρόδου (vid)

Ένταση επικράτησε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Ρόδου, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, του αναπληρωτή διοικητή του ΓΝ Ρόδου, Μιχάλη Σοκορέλου, γιατρών και εργαζομένων.

Σύμφωνα με το rodiaki.gr, η ένταση ξεκίνησε όταν κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «όσοι καταστροφολογούν για το νοσοκομείο, λένε ψέματα». «Aν από το πρωί μέχρι το βράδυ λέτε ψέματα ότι το νοσοκομείο καταρρέει, γιατί να έρθει ένας τουρίστας στη Ρόδο; Δεν κάνετε ζημιά στον υπουργό και στην κυβέρνηση, κάνετε ζημιά στο νησί που ζείτε. Αν η κριτική ήταν αληθής, κομμάτια να γίνει. Αλλά είναι ψευδής. Όσοι καταστροφολογούν όλη την ημέρα, είναι ψεύτες» είπε ο κ. Γεωργιάδης με τους γιατρούς τους νοσηλευτές στο αμφιθέατρο να αντιδρούν και να φωνάζουν «Ντροπή!».

«Μπορεί ο υπουργός να λέει ό,τι θέλει, αλλά να μας λέτε ψεύτες;», φώναξε ένας.

Εντονότατος ήταν και ο διάλογος με τον πρόεδρό τους, Σάββα Καραταπάνη, που επέμεινε ότι από τις 183 θέσεις ιατρών που προβλέπει ο οργανισμός του 2012 είναι καλυμμένες οι 84, με επιπλέον 10 επικουρικούς και 10 με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Στο υπόμνημα που παρέδωσε στον υπουργό ζητείται η κάλυψη τουλάχιστον 31 θέσεων γιατρών και 96 νοσηλευτών.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος των εργαζομένων, νοσηλεύτρια, Ελένη Αγγέλη, είπε στον υπουργό ότι το προσωπικό είναι κουρασμένο, γερασμένο και με συμπτώματα burn out. Σύμφωνα με την ίδια, οι εργαζόμενοι έχουν να λαμβάνουν συνολικά 14.000 ρεπό.

Οι υγειονομικοί της Ρόδου φωνάζουν στον προκλητικό, αναιδή και παραχαράκτη της αλήθειας @AdonisGeorgiadi:

"Για ηρεμήστε!"

"Μονόλογο θα κάνετε;"

"Θα δώσετε τον λόγο και σε μας ή θα μιλάτε μόνος σας; Να ξέρουμε..."

"Αυτά που λέτε είναι ψέματα, είναι ψέματα κ. Γεωργιάδη!"

Όταν πολλή ώρα αργότερα κατάφεραν να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ο υπουργός Υγείας παραδέχθηκε ότι το μεγάλο πρόβλημα του νοσοκομείου Ρόδου είναι η έλλειψη νοσηλευτών. Ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει και πάλι η πλατφόρμα για προσλήψεις, τόνισε όμως ότι «μπορώ να προκηρύξω θέσεις, δεν μπορώ να γεννήσω νοσηλευτές».

Αντίστοιχα δέχθηκε το μεγάλο πρόβλημα έλλειψης παθολόγων στις δύο κλινικές, είπε όμως ότι η έλλειψη παθολόγων είναι πανελλαδική και υποσχέθηκε ότι θα ληφθεί μέριμνα για κάποιες άλλες ειδικότητες που είναι μονήρεις. Επίσης εξέφρασε την απόλυτη στήριξη του, στον εκτελούντα χρέη διοικητή Μιχάλη Σοκορέλλο, τον οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικό».

«Το Νοσοκομείο της Ρόδου δεν καταρρέει!

Aντιπαράθεση υπήρξε και με τον Μιχάλη Σοκορέλο, ο οποίος δέχθηκε κριτική για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της μονάδας.

«Το Νοσοκομείο της Ρόδου δεν καταρρέει! Τα προβλήματα με τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι πανελλαδικό φαινόμενο. Το υπουργείο προκηρύσσει συνεχώς θέσεις, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση» υπογράμμισε.«Κατηγορήθηκα ότι ήμουν επιθετικός. Το έκανα γιατί επιχειρείται συστηματική απαξίωση του ΓΝ Ρόδου εδώ και καιρό. Δεν είμαστε αδιάφοροι» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή του στον Μιχάλη Σοκορέλο, σημειώνοντας ότι η λειτουργία του νοσοκομείου είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενα έτη.

