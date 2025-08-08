Τραγική ειρωνεία - Διακεκριμένος καρδιολόγος στον «Ευαγγελισμό» ο παππούς της Λένας Σαμαρά

Κορυφαίος καρδιολόγος με διακρίσεις από νεαρή ηλικία και πλούσιο κοινωνικό έργο ήταν ο Κωνσταντίνος Σαμαράς, πατέρας του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και παππούς της Λένας, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Η τραγική ειρωνεία ήταν ότι η Λένα άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο στο οποίο είχε διατελέσει για χρόνια διευθυντής ο παππούς της.

Ο Κωνσταντίνος Σαμαράς, παιδί πολύτεκνης οικογένειας και εγγονός της Πηνελόπης Δέλτα, είχε γεννηθεί στην Πύλο στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο αδελφός του Γεώργιος μεταπολεμικά είχε εκλεγεί βουλευτής Μεσσηνίας με την ΕΡΕ.

Υπήρξε καθηγητής στο ΕΚΠΑ και κορυφαίος καρδιολόγος, διακεκριμένος ερευνητής με διεθνή αναγνώριση, διευθυντής στην καρδιολογική του «Ευαγγελισμού». Ήταν μάλιστα ο δεύτερος κατά σειρά διευθυντής της Καρδιολογικής ως την αφυπηρέτησή του το 1975.

Με τη Λένα Σαμαρά, η οποία καταγόταν από την ιστορική οικογένεια Μπενάκη, είχαν αποκτήσει δύο γιους, τον Αλέξανδρο, που είναι αρχιτέκτονας, και τον Αντώνη που, παρά τις προτροπές του πατέρα του να ακολουθήσει την ιατρική, επέλεξε τον δρόμο της πολιτικής.

Στη φωτογραφία, πάνω, ο Κωνσταντίνος Σαμαράς με τον γιο του, Αντώνη.

Προς τιμή του είχε γίνει εκδήλωση το 2013 από το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας και την Α' Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στην οποία απονεμήθηκαν βραβεία για διακεκριμένους νέους ερευνητές με προσφορά στον χώρο.

