Θρήνος για τον Αντώνη Σαμαρά - Πέθανε η κόρη του σε ηλικία 34 ετών

Θρήνος για τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς έφυγε από τη ζωή η κόρη του Λένα σε ηλικία 34 ετών.

Το τελευταίο διάστημα, νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, από όπου είχε μεταφερθεί από το Σισμανόγλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη του τέως πρωθυπουργού, υπέστη επιληπτική κρίση και άμεσα έγινε προσπάθεια ανάνηψης, η οποία δεν καρποφόρησε.

Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Η Λένα Σαμαρά, είχε τελειώσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, ως Πολιτικός Μηχανικός, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της Γεωργίας Κρητικού, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολέγιο Αθηνών.

Πηγή: cnn.gr