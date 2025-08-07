Κυρανάκης: «Σε έναν χρόνο το Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έχει διπλή γραμμή και όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας»

Τη δέσμευση της κυβέρνησης για σύγχρονα και ασφαλή τρένα το καλοκαίρι του 2026, ανέπτυξε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στο νέο σύστημα γεωεντοπισμού, το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί σε τρένα και με το οποίο έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 60 δρομολόγια.

Όπως είπε, το νέο αυτό σύστημα έχει ακρίβεια 5 εκατοστών σε αντίθεση με το GPS που δίνει απόκλιση 15 μέτρων και δεν προσφέρει ασφαλή εντοπισμό σε διπλή γραμμή, δηλαδή δεν δείχνει αν το τρένο βρίσκεται στη δεξιά ή στην αριστερή λωρίδα.

«Δοκιμάστηκε, δουλεύει έχει εγκατασταθεί στο Κέντρο Τηλεδιοίκησης Αχαρνών», είπε χαρακτηριστικά. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών εξήγησε ότι το νέο αυτό σύστημα το παρακολουθεί ένας έμπειρος εργαζόμενος και θα προσληφθεί και το αναγκαίο προσωπικό, το οποίο θα εκπαιδευτεί.

«Ποτέ ξανά τυφλά τρένα στην Ελλάδα»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ανακοίνωσε πως μέχρι το τέλος Αυγούστου, το νέο σύστημα θα έχει μπει σε όλα τα τρένα, δηλαδή σε 168 αμαξοστοιχίες για «να μην έχουμε ποτέ ξανά τυφλά τρένα στην Ελλάδα».

Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι πρόκειται για μία «σοβαρή και απαραίτητη δικλίδα ασφαλείας» που εξασφαλίζει ότι το κέντρο εποπτείας 24 ώρες το 24ωρο θα βλέπει πού βρίσκονται τα τρένα σε όλο το δίκτυο. Έτσι «αν από ανθρώπινο λάθος δύο τρένα μπουν ξανά στην ίδια γραμμή, κάποιος θα το βλέπει και θα το αποτρέψει».

Για τη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη όσον αφορά το σύστημα ασφαλείας ECTS, δήλωσε ότι τα έργα προχωρούν και ειδικότερα στη Θεσσαλία που καταστράφηκαν λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

«Σε 11 μήνες από σήμερα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2026 όλη η γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη θα έχει διπλή υποδομή και όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας», προσέθεσε.

Οι 20 συρμοί του μετρό χωρίς κλιματισμό παραγγέλθηκαν από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ το 2000

Ερωτώμενος για τα παράπονα πολιτών σχετικά με συρμούς που δεν κλιματίζονται, ο αναπληρωτής υπουργός εξήγησε πως από τους 52 συρμούς του μετρό, οι 32 έχουν κλιματισμό. Οι 20 που δεν έχουν είναι αυτοί που παραγγέλθηκαν από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2000. «Για κάποιο λόγο τότε, ένας υπουργός, μια κυβέρνηση πήρε την απόφαση, στην Ελλάδα, στην Αθήνα του καύσωνα που δεν είναι μια καινούρια κατάσταση […] να παραγγείλει βαγόνια εκατομμυρίων χωρίς κλιματισμό»

Εξήγησε πως μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη έχουν στείλει αίτηση για το Social Climate Fund, στην οποία έχουν εντάξει «πρόταση χρηματοδότησης για νέους συρμούς με μηχανολογικά εξελιγμένο εξοπλισμό και κλιματισμό». «Δεν ανέχομαι να βλέπω μια εικόνα ανθρώπων να λιώνουν από την ζέστη μέσα στα Μέσα Μεταφοράς το 2025», είπε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός.

Ανανεώνεται ο στόλος των λεωφορείων

Σχετικά με τα λεωφορεία, ο κ. Κυρανάκης δεσμεύθηκε πως «το φθινόπωρο θα είμαστε στον μισό στόλο ανανεωμένο με καινούρια λεωφορεία», δηλαδή 750 από τα 1.500, μέχρι τον Ιανουάριο στα 1.000 και το 2026 στα 1.500. «Στα λεωφορεία γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, του χρόνου το καλοκαίρι θα είναι εντελώς διαφορετικό», είπε.

Όσο για την συχνότητα των δρομολογίων, τόνισε ότι «όταν είναι καινούρια έχουν λιγότερες βλάβες, άρα βγαίνουν λιγότερα εκτός δικτύου κι άρα τα δρομολόγια μπορούν να είναι πιο πυκνά», ενώ θύμισε πως η Νέα Δημοκρατία βρήκε το 2019 λεωφορεία από το 1999 έως το 2011.

Προληπτική αντικατάσταση στις ράγες του μετρό

Ο υπουργός ανακοίνωσε πως προληπτικά το υπουργείο προχωρά στην αντικατάσταση των ραγών του μετρό μετά από 25 χρόνια, «πριν γίνει πρόβλημα, πριν φτάσουν στο τέλος του κύκλου της ζωής τους», όπως τόνισε επανειλημμένα. Η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 12 μήνες.

Ο κ. Κυρανάκης προανήγγειλε προσλήψεις στο μετρό, ώστε να μην παρατηρούνται αραιά δρομολόγια - και άρα ασφυκτικά γεμάτοι συρμοί - κατά τους θερινούς μήνες.

Για την σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών επιβεβαίωσε την σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ, εξηγώντας ότι το κόστος λειτουργίας τους σε επίπεδο ενέργειας είναι υψηλότερο από αυτό των ηλεκτρικών λεωφορείων και πως ο ουρανός σε Αθήνα και Πειραιά θα απαλλαγεί από το τεράστιο δίκτυο των καλωδίων που δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα, ακόμα και στο τραμ.

Ο κ. Κυρανάκης εγγυήθηκε ότι όλοι οι εργαζόμενοι των τρόλεϊ θα απορροφηθούν στις δημόσιες συγκοινωνίες. «Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που θα χάσει τη δουλειά του», τόνισε.

Πηγή: iefimerida.gr