ΟΠΕΚΕΠΕ: Προκαταρκτική έρευνα για τη Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειάς της με παρέμβαση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Διατάχθηκε η διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης τόσο για την ίδια όσο και για μέλη της οικογένειάς της.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έδωσε εντολή να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα με αφορμή δημοσίευμα της ιστοσελίδας in.gr, βάσει του οποίου η κ. Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειάς της έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις, 2,5 εκατ. ευρώ την περίοδο 2019-2024.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναμένει και το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που έκανε έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και πήρε στοιχεία για περίπου 10 πρόσωπα (μεταξύ των οποίων και για την κ. Σεμερτζίδου) που φέρονται να έλαβαν επιδοτήσεις στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, μέσω επιστολής της στον Γραμματέα της ΝΔ.