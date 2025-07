Πλεύρης στη Daily Mail για τους μετανάστες: «Τέλος το παραμύθι, δεν είμαστε ξενοδοχείο»

Σε συνέντευξή του στη βρετανική Daily Mail, τόνισε: «Μην έρχεστε. Θα καταλήξετε στη φυλακή ή θα επιστρέψετε στη χώρα σας», υπογραμμίζοντας τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησης απέναντι στη διακίνηση και την παράτυπη μετανάστευση.

«Οι Έλληνες, όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, θέλουν να βοηθήσουν πραγματικούς πρόσφυγες. Όμως, δεν θα επιτρέψουμε να μας εκμεταλλεύονται. Τελείωσε το παραμύθι ότι όλοι όσοι έρχονται στην Ελλάδα και την Ευρώπη είναι γυναικόπαιδα. Στην πλειοψηφία τους είναι άνδρες, ηλικίας από 18 έως 30 ετών, οικονομικοί μετανάστες. Δεν είμαστε ξενοδοχείο πλέον», τονίζει.

Ακόμη, ο υπουργός υπογράμμισε ότι πολλοί από αυτούς προέρχονται από ασφαλείς χώρες, όπως η Αίγυπτος, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές και ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα χορηγεί άσυλο σε όσους εισέρχονται παράνομα.

«Όσοι έρθουν παράνομα με βάρκα, να μην περιμένουν άσυλο. Να είναι έτοιμοι για πέντε χρόνια φυλάκιση ή επιστροφή στην πατρίδα τους», ξεκαθαρίζει.

«Αυτήν τη στιγμή, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η Λιβύη και ποιοι φεύγουν από εκεί. Η Λιβύη χρησιμοποιεί μεγάλα πλοία που μεταφέρουν 200 – 300 άτομα κάθε φορά. Από όσους έρχονται, το 85% είναι άνδρες και οι περισσότεροι νέοι. Χρησιμοποιούν την Ελλάδα για να εισέλθουν παράνομα στην Ευρώπη για μία καινούργια ζωή», σημειώνει ο κ. Πλεύρης, αποστέλλοντας το μήνυμα ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.

«Αν απλώς καθόμαστε και παρακολουθούμε, δεν θα τελειώσει ποτέ. Τρεις εκατ. μετανάστες έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη. Σκοπός μου είναι να τους αποτρέψω να ξεκινήσουν καν το ταξίδι προς εδώ», επισημαίνει, με το βρετανικό Μέσο να κάνει ιδιαίτερη μνεία το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης με τίτλο: «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών», το οποίο ενισχύει σημαντικά το θεσμικό «οπλοστάσιο» της χώρας απέναντι στην παράτυπη μετανάστευση και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στη Βουλή, τη 17η Ιουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συντάχθηκε με την ελληνική κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στην Ελλάδα ως «εξαιρετική», όπως γράφει η Daily Mail. «Δεν θα ανεχτούμε άλλη εισβολή από τη Βόρεια Αφρική», υπογράμμισε ο Πλεύρης σε αυστηρό τόνο.

