Ποιος είναι ο Στέφανος Κασσελάκης που κατάφερε να κερδίσει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε έναν μήνα

Γεννημένος το 1988, στο Μαρούσι, ο Στέφανος Κασσελάκης που εξελέγη χθες νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ– ΠΣ τάραξε τα νερά με την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του.

Έστρεψε επάνω του τα φώτα της δημοσιότητας κάνοντας στην αρχή μια προεκλογική εκστρατεία στη βάση της οποίας ήταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία είναι πολύ ενεργός.

Τα επίσημα βιογραφικά του τον αναφέρουν ως επιχειρηματία και πολιτικό. Είναι ιδρυτικό μέλος της μη κερδοσκοπικής διαδικτυακής πλατφόρμας “CVfromGreece” και έχει αρθρογραφήσει στον “Εθνικό Κήρυκα” της Νέας Υόρκης.

Είναι Διευθύνων σύμβουλος της ναυτιλιακής εταιρείας “Farlie Maritime”, επιχειρηματίας στον χώρο της τεχνολογίας, ενώ έχει εργαστεί και ως αναλυτής επενδύσεων στη Goldman Sachs.

Για την εκπαίδευσή του έχει περάσει από το Wharton School of Business, από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, όπου πήρε πτυχίο στα χρηματοοικονομικά, από το College of Arts & Sciences, Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια όπου σπούδασε διεθνείς επιστήμες.

Το βιογραφικό του στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει τα εξής: «Από το 2015 δραστηριοποιείται στον χώρο της Ναυτιλίας. Έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό «Αρχιμήδη» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο Στέφανος εκπροσώπησε τη χώρα μας στην μαθηματική Βαλκανιάδα νέων και, χάρη στη διάκρισή του, έλαβε πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου και μετανάστευσε από την ηλικία των 14 ετών.

Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Στέφανος εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε Γερουσιαστή Joe Biden για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής “Center for Strategic and International Studies” στη Washington, DC.

Επί σειρά ετών αρθρογραφούσε στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης, αρχικά με τη “Στήλη του Φοιτητή” και αργότερα με το “Χρώμα της Αγοράς”. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα “CVfromGreece”, μέσω της οποίας βοήθησε νέους να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους για αιτήσεις εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό.

Ο Στέφανος ζει στο Miami των ΗΠΑ. Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι ιδιαίτερα φιλόζωος και ευαισθητοποιημένος σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων», καταλήγει το βιογραφικό στην ιστοσελίδα του κόμματος.

Πολιτικές θέσεις

Ο Στέφανος Κασσελάκης δηλώνει αριστερός και προοδευτικός. Υποστηρίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα και την ειρήνη. Είναι υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Προτείνει τη μεταρρύθμιση του κράτους και την ενίσχυση της δημοκρατίας.

Ο Στέφανος Κασσελάκης πιστεύει ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια πιο δίκαιη, ευημερούσα και δημοκρατική χώρα. Για να επιτευχθεί αυτό, υποστηρίζει τη ριζική αλλαγή της πολιτικής κουλτούρας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Προτείνει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που θα βασίζεται στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της οικονομικής ανάπτυξης και της δημοκρατίας.

Στην διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας κατηγορήθηκε από τους αντιπάλους του για έλλειψη πολιτικού προγράμματος και για συγκεκριμένες και σαφείς θέσεις. Έδωσε την προεκλογική μάχη χωρίς να διαθέτει τους κομματικούς μηχανισμούς που συνήθως θεωρούνται απαραίτητοι για μία τέτοια πολιτική κίνηση. Ωστόσο στον δεύτερο γύρο είχε την φανερή υποστήριξη πολλών στελεχών του κόμματος και κυρίως του Νίκου Παππά, που ήταν υποψήφιος στον πρώτο γύρο των εκλογών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα ανέβασε μία πολιτική πλατφόρμα στο Facebook.

Προσωπική ζωή

Μέχρι σήμερα ήταν επισήμως κάτοικος Μαΐάμι. Κάτι που αναμένεται να αλλάξει, ενόψει των νέων καθηκόντων του. Είναι σε σχέση με τον Τάιλερ ΜακΜπέθ, νοσοκόμο, με Phd. Οι δύο άνδρες γνωρίστηκαν όταν ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν 31 ετών. Η οικογένειά τους έχει ακόμη ένα μέλος το σκύλο τους, τη Φάρλι. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για τον σύντροφο στην ζωή του, αμέσως όταν έγινε γνωστός στην ελληνική κοινωνία, ως υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ίδιος έχει πει για το σύντροφό του: «Όταν βρίσκεις κάποιον με μεγάλη καρδιά και πηγαία καλοσύνη, προσπαθείς να τον αγαπάς όσο περισσότερο μπορείς! Τάιλερ: Η οικογένεια σου, η Φάρλι κι εγώ, σ’ αγαπάμε απεριόριστα. Γιατί η αγάπη κάνει την οικογένεια». Από αναρτήσεις στο Facebook, φαίνεται ότι ο Τάιλερ εργάστηκε σε μια από τις πιο πολυσύχναστες κλινικές νευρολογίας της Νέας Υόρκης, έχοντας αντιμετωπίσει ακραίο φόρτο δουλειάς την περίοδο της πανδημίας.

Γνωρίστηκαν όπως τα περισσότερα ζευγάρια. «Έπεφτα επάνω του σε διάφορα μέρη στη Νέα Υόρκη. Στο γυμναστήριο, στα Starbucks, στον δρόμο, κλπ. Μετά από κάποια φάση που αρχίζεις να βλέπεις ένα άτομο τόσες φορές, το χαιρετάς. Κάποια στιγμή έτυχε να περπατάμε μαζί φεύγοντας από το γυμναστήριο. Εγώ δεν ήξερα τι να πω και αποφάσισα να βάλω τα ακουστικά μου. Τότε, εκείνος με άγγιξε και με ρώτησε αν μένω στη γειτονιά. Και έτσι αρχίσαμε να μιλάμε», έχει δηλώσει σε συνέντευξή του ο Στέφανος Κασσελάκης.

Έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, όσο ζούσαν στην Αμερική. Ο Στέφανος Κασσελάκης, δεν δίστασε ποτέ να εκφράζει δημόσια την αγάπη του για τον Tάιλερ. Μάλλον τονίζει την ευτυχία που έχει φέρει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του.

Σε μία από τις συνεντεύξεις του ο 35χρονος Στέφανος έχει δηλώσει χαρακτηριστικά: «Γνώρισα τον Τάιλερ στα 31 μου. Νοσοκόμος στις ΜΕΘ, ξαγρυπνούσε δίπλα στους ασθενείς, ενώ έκανε το διδακτορικό του με το φως της ημέρας. Και όπως είχα δει από τους γονείς μου, στα εύκολα και στα δύσκολα, όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο καλύτερο από σένα, κάνεις ό,τι μπορείς να τον κρατήσεις, ό,τι και να λένε οι άλλοι. Δεν έχω γκέι ατζέντα. Έχω ανθρώπινη ατζέντα».

