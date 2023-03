«Δεν ήταν η βέλτιστη φράση στα αγγλικά»: Ο Μηταράκης μετά τη δήλωση στο BBC ότι το μετρό Θεσσαλονίκης λειτουργεί

Πολλά ερωτηματικά, ειρωνικά σχόλια αλλά και αντιδράσεις προκάλεσε μια τοποθέτηση του Νότη Μηταράκη στην εκπομπή Hardtalk του BBC.

Μιλώντας για έργα που έχουν γίνει στη χώρα, ο υπουργός Μετανάστευσης ανέφερε μεταξύ άλλων και το μετρό Θεσσαλονίκης, τονίζοντας μάλιστα ότι λειτουργεί. Η ακριβής έκφρασή του ήταν 'the new subway in Thessaloniki is up and running' κάτι που προφανώς δεν ισχύει, γιατί κάτι θα είχαμε καταλάβει...

Σε μια προσπάθεια να διορθώσει το λάθος του, ο Νότης Μηταράκης έκανε ένα διευκρινιστικό ποστ στο twitter παραδεχόμενος λανθασμένη επιλογή έκφρασης στα αγγλικά.

«Προχθές, στο @BBCHARDtalk αναφέρθηκα ακροθιγώς σε έργα που έγιναν στην Ελλάδα. Προφανώς δεν είπα ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης λειτουργεί. Αλλά οτί το έργο έχει πλέον προχωρήσει ουσιαστικά καθώς γίνονται δοκιμαστικά δρομολόγια. Μπορεί η επιλογή της φράσης στα Αγγλικά να μην ήταν η βέλτιστη αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να παρουσιάσω λανθασμένη εικόνα για το έργο», αναφέρει χαρακτηριστικά στο tweet του.