Θανάσης Κουκάκης: «Η κυβέρνηση έστελνε επιστολές στους Financial Times - Θα βγουν κι άλλες παρακολουθήσεις»

Η PEGA συστήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο τον περασμένο Μάρτιο για να διερευνήσει τις παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας από κράτη μέλη της ΕΕ, τρίτες χώρες και άλλες οντότητες που χρησιμοποιούν το κακόβουλο λογισμικό Predator και άλλα συναφή εργαλεία για να παρακολουθούν πολίτες, παραβιάζοντας τα δικαιώματά τους όπως έχουν θεμελιωθεί με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, για τον οποίο είχε δοθεί εντολή παρακολούθησης από τις ελληνικές αρχές, θα βρεθεί ενώπιον της επιτροπής σε ξεχωριστή ακρόαση μαζί με Ισπανούς ευρωβουλευτές, οι οποίοι επίσης είχαν εντοπίσει λογισμικά παρακολούθησης στα τηλέφωνά τους.

Ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, μετά την καταγγελία του οποίου ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα, καθώς και ο δημοσιογράφος Σταύρος Μαλιχούδης, ο οποίος ασχολείται με το προσφυγικό και έχει επίσης καταγγείλει παρακολούθησή του, κατέθεσαν για το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus και άλλα spyware. Στη δημόσια ακρόαση έδωσε το "παρών" και η ερευνήτρια δημοσιογράφος Ελίζα Τριανταφύλλου η οποία προχώρησε σε εκτεταμένη έρευνα για το θέμα για την ιστοσελίδα Inside Story.

Πριν τη συζήτηση, οι Ευρωβουλευτές συζήτησαν σε κλειστή συνεδρίαση, την έκθεση που συντάχθηκε μετά τη διερευνητική επιστολή της PEGA στο Ισραήλ τον Ιούλιο του 2022. Σημειώνεται πως η εξεταστική επιτροπή θα πραγματοποιήσει επίσης διερευνητική αποστολή στην Ελλάδα στο πλαίσιο της αποστολής της, στις αρχές Νοεμβρίου. Η αποστολή ενδέχεται να επισκεφθεί και την Κύπρο στις 1 - 2 Νοεμβρίου, προτού μεταβεί στην Ελλάδα στις 3 - 4 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, εφόσον εγκριθεί πρόταση από τις πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου.

Ο Θανάσης Κουκάκης στάθηκε κατά την εισήγησή του, στα κύρια θέματα που δημοσίευσε στους Financial Times. Επρόκειτο για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα ώστε οι Έλληνες εισαγγελείς να μην μπορούν να προχωρήσουν απευθείας σε ποινική δίωξη σε τραπεζίτη για απάτη, αν δεν υπάρχει απόφαση της τράπεζάς του για μήνυση, στη νομοθετική αλλαγή ώστε να επιστρέφει το υπό έρευνα "μαύρο χρήμα" σε αυτούς που τέλεσαν παράνομες πράξεις αν δεν προχωρήσει η διαδικασία εντός 18 μηνών, και στη νομική παρέμβαση ώστε η κακουργηματική φοροδιαφυγή (δηλαδή πάνω από 150.000 ευρώ) να μην διώκεται αυτεπάγγελτα από τον εισαγγελέα παρά μόνο αν υπάρχει τελεσίδικη βεβαίωση από τη φορολογική διοίκηση.

Ο ίδιος τόνισε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έστειλε επιστολές διαμαρτυρίας στους Financial Times, οι οποίοι στήριξαν τους δημοσιογράφους τους.

Ο δημοσιογράφος πρόσθεσε πως το καλοκαίρι του 2020 η κυβέρνηση Μητσοτάκη "αποφάσισε να με θέσει υπό παρακολούθηση με συμβατική τεχνολογία, την 1η Ιουνίου. Το κινητό μου συμπεριφερόταν περίεργα, η μπαταρία τελείωνε γρήγορα, στις κλήσεις απαντούσαν χωρίς να ακούσω κουδούνισμα, μου έκανε εντύπωση. Σε δύο service του iphone μου δεν βρέθηκε τεχνικό πρόβλημα και αναζήτησα να δω αν είμαι υπό παρακολούθηση".

"Τον Ιούλιο του 2020 φίλος μου με ενημέρωσε ότι βρίσκομαι υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ και τον Αύγουστο του 2020 μου το επιβεβαίωσε παρουσιάζοντάς μου απομαγνητοφώνηση συνομιλίας μου. Αμέσως έκανα καταγγελία στην ΑΔΑΕ, στις 12/8. Όπως μάθαμε εκ των υστέρων από έρευνα των Reporters United, την ίδια ημέρα η ΕΥΠ διέκοψε την παρακολούθησή μου".

"Η διορία που είχε η ΑΔΑΕ για να απαντήσει στην καταγγελία μου "έτρεχε" και η κυβέρνηση το Μάρτιο του 2021 τροποποίησε το νόμο για την ΑΔΑΕ, μετά από 27 χρόνια, για να απαγορεύσει την ενημέρωση όσων έχουν παρακολουθηθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας. Για το θέμα αυτό έχω προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ευελπιστώ ότι σύντομα θα δικαιωθώ", πρόσθεσε.

"Τρεις μήνες μετά, στις 12 Ιουνίου 2021, έλαβα ένα sms που με ρωτούσε αν γνωρίζω αυτό το θέμα, παραθέτοντας ένα link με οικονομική είδηση. Διαπίστωσα ότι ήταν τραπεζικό θέμα και μάλιστα απάντησα "όχι".

Όπως αποδείχθηκε, το κινητό μου επιμολύνθηκε από το Predator για τρεις μήνες, μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2021, όπως μου επιβεβαίωσε με αναλυτική τεχνική έκθεση το Citizen Lab του πανεπιστημίου του Τορόντο, τα στελέχη του οποίου έχουν μιλήσει ήδη στην Επιτροπή σας.

Η ελληνική κυβέρνηση αρνείται ότι διαθέτει το Predator. Αν δεν ήταν η Επιτροπή σας να ελέγξει το αν παρακολουθούνται ευρωβουλευτές, αν δεν είχε βρεθεί το link που έλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εγώ θα ήμουν μια τυχαία υπόθεση, "παρακολούθηση μεταξύ ιδιωτών" όπως υποστήριξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η ύπαρξη αυτής της Επιτροπής ανέδειξε την απόπειρα παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη, έτσι διαπιστώθηκε ότι δεν ήμουν η μοναδική περίπτωση. Τώρα που οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, θα βρεθούν και άλλες", δήλωσε.

Πρόσθεσε ακόμη πως "υπάρχουν πρόσωπα που εμπλέκονται με την εταιρεία INTELLEXA και με τις αγορές υλικού παρακολούθησης. Περιμένουμε την εισαγγελική έρευνα να ακολουθήσει τη δημοσιογραφική έρευνα και να τη λάβει υπ'όψη. Ο πρώην εκπρόσωπος της INTELLEXA στην Ελλάδα που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τη δικαιοσύνη, έστησε την υποδομή λειτουργίας στην Ελλάδα μέσω μιας εταιρείας της Κύπρου. Το να λέει η κυβέρνηση πως δεν έχει αγοράσει το σύστημα, είναι αστείο. Το Λιμενικό έχει επτά σκάφη που δεν αγοράστηκαν από το ελληνικό δημόσιο, αλλά από την ελληνική ένωση εφοπλιστών. Το ελληνικό δημόσιο δεν εμφανίζεται σαν αγοραστής. Το ίδιο θα μπορούσε να ισχύσει και με το Predator".

Να θυμίσουμε εδώ πως, όπως αποκάλυψε το Magazine του NEWS 24/7, η ιταλική εταιρεία RCS, δηλαδή ο επίσημος προμηθευτής της ΕΥΠ, φέρεται να οδηγεί διά της τεθλασμένης ξανά στον Ισραηλινό Tal Dilian. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας INTELLEXA που είναι εγκατεστημένη και στην Ελλάδα και εμπορεύεται το περίφημο λογισμικό κατασκοπείας Predator.

Η ιστορία ξεκινά με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού της ΕΥΠ για το σύγχρονο σύστημα υποκλοπών, το 2021. Στην τελική φάση, εκτός από την ιταλική εταιρεία RCS, είχε περάσει και μία ισραηλινή εταιρεία, η οποία όμως αποκλείστηκε για τυπικούς λόγους. Η τελική σύμβαση (1580/2021) καλύπτεται από το απόρρητο των προμηθειών, επομένως δεν μπορεί να εξακριβωθεί αν η ΕΥΠ υπέγραψε την απόκτηση του νέου συστήματος υποκλοπών απευθείας με την ιταλική εταιρεία ή με κάποια άλλη ενδιάμεση.

Ο δημοσιογράφος Θ. Κουκάκης, ανέφερε ακόμη στην ομιλία του προς τους ευρωβουλευτές, πως "ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αναφερθεί ποτέ στο όνομά μου προσωπικά. Θέλω να επαναλάβω πως αν δεν υπήρχε αυτή η επιτροπή, και αν δεν είχε αναλυθεί το κινητό του κ. Ανδρουλάκη, ακόμη σήμερα θα βρισκόμασταν στο ίδιο στάτους που ήμασταν μέχρι να φτάσουμε στην αποκάλυψη για την παρακολούθηση στο κινητό του κ. Ανδρουλάκη".

Ο Σταύρος Μαλιχούδης και Ελίζα Τριανταφύλλου ανέφεραν από τη δική τους μεριά πως "υπήρξε μια μοναξιά στη κάλυψη αυτών των θεμάτων, στην αρχή επί μήνες γράφαμε κυρίως εμείς", ενώ στάθηκαν στη στήριξη προς τα πρόσωπά τους από δημοσιογράφους και από τις ενώσεις των δημοσιογράφων που την είδαν έμπρακτα. Ωστόσο όπως σημείωσαν, "πολλοί δημοσιογράφοι που μας στήριξαν, δεν μπορούν να γράψουν για αυτά τα ζητήματα στα Μέσα που εργάζονται, και στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά τέτοια".

Σημειώνεται πως η ευρωβουλεύτρια, Sophie in ‘t Veld, η οποία είναι εισηγήτρια στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη γενικότερη έρευνα που γίνεται σχετικά με το λογισμικό παρακολουθήσεων, στάθηκε στη πληροφορία πως καταστράφηκαν οι αποδείξεις για τη χρήση του spyware για "τεχνικούς λόγους", ζητώντας παρέμβαση της Europol. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ στα Νέα, η ΑΔΑΕ ενημερώθηκε από την ΕΥΠ πως τα ηλεκτρονικά αρχεία με τα δεδομένα της παρακολούθησης του Θ. Κουκάκη και του Ν. Ανδρουλάκη, δεν αποθηκεύτηκαν για "τεχνικούς λόγους".

Αξίζει ακόμη να αναφερθεί, πως η Πολωνή ευρωβουλεύτρια Róża Thun των Φιλελεύθερων, ανέφερε πως αυτά που είπαν οι Έλληνες δημοσιογράφοι της θυμίζουν όσα έχουν γίνει από την κυβέρνηση της πατρίδας της.

Από τη δική της μεριά, η ευρωβουλεύτρια Saskia Bricmont των Πράσινων, τόνισε πως "οι μαρτυρίες δείχνουν πως κινδυνεύει η ελευθερία του Τύπου σήμερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πρέπει να δράσουμε σθεναρά για την προστασία των δημοσιογράφων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας".

Πηγή: news247.gr

Evidence of the use of spyware “accidentally” destroyed because of “technical reasons”. Confirming our concerns that investigations into the scandal are at best half-hearted and sloppy, at worst deliberately shallow. @EC3Europol should be urgently involved https://t.co/siBkYnmGAi