Ο άνθρωπος που ονειρεύεται να γίνει «μαύρος εξωγήινος» και θέλει να ακρωτηριάσει το πόδι του (pics & vid)

Ο Loffredo καταγράφει όλες τις αλλαγές στο σώμα του για τους 1,2 εκατομμύρια φίλους του στο Instagram και, όπως μπορεί να δει κανείς, το αποτέλεσμα των επεμβάσεων σε συνδυασμό με τα τατουάζ είναι από εντυπωσιακό μέχρι… τρομακτικό.

Ο 33χρονος έχει μεταμορφωθεί ήδη δραστικά αλλά τώρα θέλει να το πάει ένα βήμα παρακάτω και να ακρωτηριάσει το πόδι του από το γόνατο και κάτω. «Είναι κάτι πολύ δύσκολο γιατί έχω ένα υγιές πόδι και ο ακρωτηριασμός δεν είναι μικρό πράγμα» λέει ο Loffredo, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Παρά το γεγονός ότι έχει υποβληθεί σε μια σειρά από χειρουργικές επεμβάσεις – κάνοντας, μεταξύ άλλων τη γλώσσα του διχαλωτή– αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στο «44%» της διαδρομής προς τον στόχο του να γίνει «μαύρος εξωγήινος».

Ο Loffredo δήλωσε ότι θέλει να αλλάξει περαιτέρω το πρόσωπό του προτού επικεντρωθεί στον ακρωτηριασμό του ποδιού του. «Η επόμενη αλλαγή θα αφορά στο πρόσωπό μου, αυτό είναι το επόμενο βήμα» λέει χαρακτηριστικά.

Ο Loffredo υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να ανοίξει μια τρύπα στο δέρμα κάτω από το κάτω χείλος του και συχνά ανεβάζει στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται να βάζει τη διχαλωτή γλώσσα του μέσα σε αυτήν την τρύπα.

Έχει επίσης τοποθετήσει αμέτρητα εμφυτεύματα κάτω από το δέρμα του, το οποίο είναι σχεδόν εντελώς καλυμμένο με τατουάζ σε μαύρο χρώμα.

Σε ένα ποστ του στο Instagram, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα κάνει επέμβαση για να χωρίσει το πέος του στα δύο, με έναν χρήστη να του απαντά: «Ήξερα ότι ήσουν ηλίθιος… αλλά τόσο πολύ;»!

Πέρυσι, ο Loffredo αποκάλυψε ότι έκανε χειρουργική επέμβαση στο Μεξικό για να κόψει τα δύο δάχτυλά του, ώστε το χέρι του να μοιάζει με νύχι. Σε φωτογραφία που είχε ανεβάσει ο Loffredo, φαίνεται ξαπλωμένος σε ένα χειρουργικό τραπέζι περιτριγυρισμένος από χειρουργούς που ετοιμάζονται να του αφαιρέσουν τα δύο δάχτυλα. Τώρα ετοιμάζεται για την ανάλογη επέμβαση στο δεξί του χέρι. «Στην άλλη άκρη του κόσμου για να συνεχίσω το πρότζεκτ μου, η διαδικασία πηγαίνει καλά, ένα ακόμη όνειρο που μόλις έγινε πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ για την κορυφαία δουλειά σας, σε ευχαριστώ Μεξικό μέσα από την καρδιά μου. Είμαστε στο 34%» είχε γράψει στην ανάρτησή του.

Η μεταμόρφωση του Loffredo προκαλεί, όπως είναι λογικό, αντικρουόμενες αντιδράσεις, με κάποιους από τους followers του να τον επαινούν και άλλους να τον «κράζουν».

«Ω Θεέ μου, τα κατάφερες. Δεν το πίστευα, αλλά είναι αλήθεια. Ελπίζω το σώμα σου να προσαρμοστεί» γράφει κάποιος χρήστης. «Κατάφωρη ασέβεια απέναντι σε όσους είχαν την ατυχία να έχουν χάσει κάποιο άκρο τους και ψάχνουν τρόπους να λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα» σχολιάζει κάποιος άλλος.

«Θα το μετανιώσεις αυτό 100% κάποια στιγμή», «είναι ενοχλητικό και συναρπαστικό ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω, αλλά μπράβο σου που ζεις το όνειρό σου» είναι κάποια άλλα από τα σχόλια των ακολούθων του.

Μετά την αφαίρεση του άνω χείλους του, ο Loffredo εξομολογήθηκε ότι δυσκολεύεται να μιλήσει. Την επέμβαση για τη μύτη του την έκανε στην Ισπανία, καθώς η διαδικασία αυτή είναι παράνομη στη Γαλλία. Εκτός από το piercing και το τατουάζ, οι επεμβάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό του σώματος είναι παράνομες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, ο Loffredo δεν διευκρίνισε πού ακριβώς, πότε ή από ποιον αφαιρέθηκαν η μύτη και το άνω χείλος του, όταν μίλησε για τις διαδικασίες αυτές σε ένα Q&A στο Instagram.

Ο Loffredo έχει πει ότι ονειρεύεται να αφαιρέσει εντελώς το δέρμα του και να το αντικαταστήσει με μέταλλο και ερωτηθείς για τα επόμενα μέρη του σώματός του που θέλει να τροποποιήσει, ονομάτισε τα χέρια, τα πόδια και τα δάχτυλά του μαζί με το πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Midi Libre το 2017, ο Loffredo είχε πει ότι από νεαρή ηλικία είχε «πάθος με τις μεταμορφώσεις του ανθρώπινου σώματος».

Όταν εργαζόταν ως φύλακας στα 20 του χρόνια, συνειδητοποίησε ότι δεν ζούσε με τον τρόπο που ήθελε. «Σταμάτησα τα πάντα στα 24 μου και έφυγα για την Αυστραλία» δήλωσε στην εφημερίδα ο Loffredo, ο οποίος σύμφωνα με το Instagram του βρίσκεται πλέον στο Μονπελιέ της Γαλλίας.

