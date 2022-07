Κάπου ώπα: Ρομπότ άρπαξε και έσπασε το δάχτυλο του 7χρονου αντιπάλου του σε παρτίδα σκάκι (vid)

"Το ρομπότ έσπασε το δάχτυλο του παιδιού", δήλωσε ο Σεργκέι Λαζάρεφ, πρόεδρος της Σκακιστικής Ομοσπονδίας της Μόσχας, στο πρακτορείο ειδήσεων TASS μετά το περιστατικό, όπως αναφέρει ο Guardian, προσθέτοντας ότι το μηχάνημα είχε παίξει σε πολλές προηγούμενες διοργανώσεις χωρίς να ταραχθεί. "Αυτό είναι φυσικά κακό" συμπλήρωσε.

Το βίντεο από το περιστατικό της 19ης Ιουλίου που δημοσιεύτηκε από το κανάλι Baza στο Telegram δείχνει το ρομπότ να "τσιμπάει" το δάχτυλο του αγοριού και να το κρατάει για αρκετά δευτερόλεπτα, προτού σπεύσει μια γυναίκα ακολουθούμενη από τρεις άνδρες, οι οποίοι τελικά τον απελευθέρωσαν και τον απομάκρυναν.

Τι συνέβη

Ο Σεργκέι Σμαγίν, αντιπρόεδρος της Ρωσικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, δήλωσε στο Baza ότι το ρομπότ φάνηκε να ορμάει αφού πήρε ένα από τα πιόνια του αγοριού. "Αντί να περιμένει το μηχάνημα να ολοκληρώσει την κίνησή του, το αγόρι επέλεξε μια γρήγορη αντεπίθεση", είπε περιγράφοντας το περιστατικό.

"Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες ασφαλείας και το παιδί, προφανώς, τους παραβίασε. Όταν έκανε την κίνησή του, δεν συνειδητοποίησε ότι έπρεπε πρώτα να περιμένει", δήλωσε ο Σμαγίν. "Πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση, την πρώτη που μπορώ να θυμηθώ", πρόσθεσε.

Ο Λαζάρεφ από τη μεριά του είχε μια διαφορετική εκδοχή για τα όσα συνέβησαν, λέγοντας ότι το παιδί "έκανε μια κίνηση και μετά πρέπει να δώσουμε χρόνο στο ρομπότ να απαντήσει, αλλά το αγόρι βιάστηκε και το ρομπότ τον άρπαξε". Όπως και να έχει, είπε, οι προμηθευτές του ρομπότ "θα πρέπει να το ξανασκεφτούν".

Σύμφωνα με το Baza το αγόρι ονομάζεται Κρίστοφερ και είναι ένας από τους 30 καλύτερους σκακιστές της ρωσικής πρωτεύουσας στην κατηγορία κάτω των εννέα ετών. "Οι άνθρωποι έσπευσαν να βοηθήσουν και έβγαλαν το δάχτυλο του νεαρού παίκτη, αλλά το κάταγμα δεν μπορούσε να αποφευχθεί", ανέφερε.

Ο Λαζάρεφ δήλωσε στο Tass ότι ο Christopher, του οποίου το δάχτυλο μπήκε σε γύψο, δεν έδειξε να έχει τραυματιστεί υπερβολικά από την επίθεση. "Το παιδί έπαιξε την αμέσως επόμενη μέρα, ολοκλήρωσε το τουρνουά και οι εθελοντές τον βοήθησαν στις κινήσεις", είπε.

Οι γονείς του, πάντως, φέρονται να έχουν επικοινωνήσει με την εισαγγελία. "Θα επικοινωνήσουμε, θα βρούμε άκρη και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε", είπαν. Ο Σμαγίν δήλωσε στο RIA Novosti ότι το περιστατικό ήταν "μια σύμπτωση" και ότι το ρομπότ είναι "απολύτως ασφαλές".

Το μηχάνημα, το οποίο μπορεί να παίζει πολλούς αγώνες ταυτόχρονα και φέρεται να είχε ήδη παίξει τρεις την ημέρα που συνάντησε τον Κρίστοφερ, ήταν "μοναδικό", όπως είπε. "Έχει αποδώσει σε πολλά ανοίγματα. Προφανώς, τα παιδιά πρέπει να προειδοποιούνται. Συμβαίνει".

Ένας Ρώσος γκραν-μάστερ, ο Σεργκέι Καρτζάκιν, δήλωσε ότι το περιστατικό οφείλεται αναμφίβολα σε "κάποιο είδος σφάλματος λογισμικού ή κάτι τέτοιο", προσθέτοντας: "Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο παρελθόν. Συμβαίνουν τέτοια ατυχήματα. Εύχομαι καλή υγεία στο αγόρι".

Πηγή: news247.gr

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen



There is no violence in chess, they said.



Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H