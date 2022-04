Το παλαιότερο σανδάλι στον κόσμο ηλικίας 1.700 ετών βρέθηκε σε χώρα που δύσκολα φοράς σανδάλι

Στο Horse Ice Patch -ένα αρχαίο πέρασμα του βουνού, στα 2.000 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας- είχαν εντοπίσει ένα μεσαιωνικό πέταλο και ένα οστό από το πόδι αλόγου.

Ο ήλιος έλαμπε, ο πάγος είχε λιώσει και οι επιστήμονες ήταν έτοιμοι για την επιστροφή από τα νορβηγικά βουνά. Ειδοποιήθηκαν από έναν οδηγό πως είχε βρει κάτι που έμοιαζε με σανδάλι, από την Εποχή του Σιδήρου (στην Ελλάδα άρχισε τον 11ο πΧ αιώνα και έφτασε έως τον 8ο). Ο άνθρωπος που έκανε την ανακάλυψη, φωτογράφισε το αντικείμενο και έστειλε τις συντεταγμένες του GPS στην ομάδα.

“Βρήκαμε ένα παπούτσι και πολλά άλλα, όπως κοπριά αλόγων, υφάσματα, άξονες από βέλη”, είχε πει ο Finstad στο Science Norway.

Τα αντικείμενα ήταν από διαφορετικές περιόδους. Για παράδειγμα, η κοπριά αλόγων ήταν από την εποχή των Βίκινγκς (800 με 1066). Αν αργούσαν μια μέρα, τα πάντα θα είχαν καλυφθεί και πάλι από χιόνι “και θα χρειάζονταν χρόνια για να λιώσει ξανά ο πάγος, μέσα στον οποίον βρήκαμε πολλά παπούτσια, από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού έως το Μεσαίωνα. Από τις φθορές καταλαβαίνουμε πως οι ιδιοκτήτες τους δεν τα ξέχασαν ή τα έχασαν. Τα άφησαν ως σκουπίδια”. Η έρευνα ενημέρωσε πως αυτό που έμοιαζε με σανδάλι, είχε δημιουργηθεί στο τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (200 με 500)”. Το σχέδιο δηλαδή, ήταν επηρεασμένο από αυτήν.

Οι ερευνητές πιστεύουν πως όσοι χρησιμοποιούσαν τα περάσματα στο βουνό, ήξεραν τι κάνουν “καθώς υπήρχαν πέτρες που όριζαν τις διαδρομές. Υποθέτουμε ότι μέσα από το σανδάλι θα φορούσαν κάτι άλλο για να προστατευτούν από τον πάγο -όπως ένα κομμάτι ύφασμα ή από δέρμα ζώου. Χρησιμοποιούσαν το βουνό για να πάνε από την ενδοχώρα προς τις ακτές, για επαφές και εμπόριο”. Η μοναδικότητα του σανδαλιού αφορά και το γεγονός ότι ενώ υπήρχαν ενδείξεις πως άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τις διαδρομές του βουνού, δεν υπήρχε αναφορά τόσο παλαιά όσο από το 300.

Πηγή: news247.gr

There was a lot of ice melt in 2019. We were busy rescuing finds from the Lendbreen pass and other sites. Just before winter snow arrived, we received an exciting photo from the Horse Ice Patch pass from a mountain hiker. Isn't that an Iron Age shoe? We rushed to the pass. pic.twitter.com/71GmpQVinX