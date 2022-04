Τρία βήματα για να καταλάβετε αν κάποιος σας λέει ψέματα

Θέλετε να διαπιστώσετε εάν κάποιος σας λέει ψέματα; Εστιάστε στην γλώσσα του σώματος, λέει η Vanessa Van Edwards συγγραφέας του βιβλίου «Cues: Master the Secret Language of Charismatic Communication» και ερευνήτρια της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο εργαστήριο Science of People.

Η επιτυχία στην επαγγελματική αλλά και στην προσωπική ζωή, εξαρτάται από την ικανότητά του ατόμου να προστατευτεί έναντι εκείνων που θέλουν να το εξαπατήσουν, γράφει η Van Edwards στο CNBC. Όποιος είναι σε θέση να διακρίνει την αλήθεια από τα ψέματα, μπορεί να κάνει καλύτερα deals και να βρίσκει καλύτερους συνεργάτες. Σύμφωνα με την ειδικό, αυτά είναι τα τρία βήματα για να διαπιστώσει κάποιος εάν έχει απέναντί του ένα ανέντιμο άτομο. Βήμα 1: Βρείτε τη γραμμή βάσης του Η γραμμή βάσης είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται ένα άτομο σε κανονικές συνθήκες. Μπορείτε να τη βρείτε εάν καθίσετε κάτω και μιλήσετε χαλαρά με αυτό το άτομο για ουδέτερα θέματα, στα οποία δεν θα είχαν λόγο να πουν ψέματα, όπως είναι ο καιρός. Σημειώστε το πώς συμπεριφέρεται, συγκρατήστε τις κινήσεις του σώματος και του προσώπου καθώς και τον τόνο της φωνής του. Εάν δείτε ξαφνικές αλλαγές στη γραμμή βάσης ενός ατόμου, αυτό μπορεί να είναι σημάδι ότι σας κρύβουν κάτι. Βήμα 2: Κοιτάξτε για προειδοποιητικά καμπανάκια Δεν υπάρχει ένας καθολικός δείκτης που να μαρτυρά ότι κάποιος λέει ψέματα. Όμως, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που είναι συχνές στους ψεύτες. Σφιγμένα χείλη: Οι άνθρωποι κάποιες φορές σφίγγουν τα χείλη τους το ένα με το άλλο όταν προσπαθούν να κρύψουν πληροφορίες. Εάν δείτε κάποιον να το κάνει, μπορείτε να ρωτήσετε: «Ολα καλά;» ή «υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρω;». Ερωτηματικός τόνος: Όταν κάποιος τελειώνει τις προτάσεις του σε υψηλό τόνο, κάπως σαν να κάνει ερώτηση, δείχνει ότι δεν έχει μεγάλη πίστη σε αυτό που λέει. Οι ψεύτες το κάνουν αυτό κάποιες φορές, γιατί υποσυνείδητα ρωτούν «με πιστεύεις;». Ξαφνική απομάκρυνση: Ένα άτομο που ξαφνικά γέρνει ή κάνει ένα βήμα προς τα πίσω, ίσως απομακρύνεται από εσάς γιατί δεν νιώθει άνετα που σας λέει ψέματα. Μικροεκφράσεις φόβου: Οι μικροεκφράσεις είναι σύντομες, ακούσιες κινήσεις του προσώπου που μαρτυρούν τα πραγματικά συναισθήματα ενός ατόμου. Οι ψεύτες φοβούνται μην τους πιάσουν και έτσι, μπορεί να εκφράζουν φόβο μέσα από μικρές εκφράσεις, όπως όταν ανεβάζουν τα φρύδια ή ζαρώνουν το μέτωπό τους. Όλες αυτές οι ενδείξεις έχουν σημασία εάν διαφέρουν από τη γραμμή βάσης του ατόμου. Δηλαδή, εάν κάποιος συνηθίζει να χρησιμοποιεί ερωτηματικό τόνο όταν μιλά, στην περίπτωσή του δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ένδειξη ανειλικρίνειας. Βήμα 3: Βρείτε περισσότερες από μια ενδείξεις Εάν δείτε μόνο μία από τις παραπάνω ενδείξεις, μην θεωρήσετε ότι το άτομο αυτό κατ΄ ανάγκη σας λέει ψέματα. Οι περισσότεροι ψεύτες θα δώσουν περισσότερες από μία ενδείξεις εάν τους παρατηρήσετε για λίγα λεπτά ή δευτερόλεπτα. Τότε θα μπορέσετε να πείτε με μεγαλύτερη ακρίβεια ότι κάποιος είναι ανειλικρινής. Πηγή: moneyreview.gr