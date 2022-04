Τρελό weekend στου Μπέρνι: Νεκρός ράπερ παρών στο αποχαιρετιστήριο πάρτι του (vids)

Το σοκαριστικό αυτό event που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο έγινε γνωστό μέσα από πλάνα και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν ευρέως στα social media και προκαλούν τουλάχιστον αμηχανία.

Ο Goonew, 24 ετών, πυροβολήθηκε σε πάρκινγκ αυτοκινήτων στο Prince George του Μέριλαντ στις 18 Μαρτίου και πέθανε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Φίλοι και θαυμαστές του, αποφάσισαν να τιμήσουν τη ζωή του αγαπημένου τους ράπερ την Κυριακή (03/04) με ένα πάρτι στη μνήμη του στο Bliss Nightclub. Όπως έδειξαν τα πλάνα, "παρόν" φαίνεται να ήταν και το άψυχο σώμα του, το οποίο στεκόταν όρθιο στη σκηνή, με τους fans του να χορεύουν δίπλα στο πτώμα.

Το Bliss εξέδωσε μετά το event ανακοίνωση, όπου υποστηρίζει ότι «ποτέ δεν ενημερώθηκε» ότι το σώμα του Goonew θα εκτεθεί. «Ένα τοπικό γραφείο τελετών επικοινώνησε με το Bliss για να νοικιάσει τον χώρο μας για τη γιορτή του Goonew. Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από όλους όσους ενδέχεται να στεναχωρηθούν ή να προσβληθούν. Παρακαλούμε, κρατήστε την οικογένεια και τους φίλους του Goonew στις προσευχές σας αυτή τη δύσκολη στιγμή. Με σεβασμό, Bliss DC.” ανέφερε η ανακοίνωση σύμφωνα με το nme.com.

Ο ράπερ Black Fortune που παρακολούθησε την εκδήλωση επιβεβαίωσε στη δημοσίευση του ότι ήταν το πραγματικό σώμα του Goonew (πραγματικό του όνομα ήταν το Markelle Morrow) και «όχι κέρινο ομοίωμα», όπως είχαν αναρωτηθεί ορισμένοι. «Αν η μητέρα του ήταν χαρούμενη, αυτό είναι όλο το θέμα», είπε.

Οι εικόνες του Goonew κατέκλυσαν τα social media με πολλούς χρήστες να διαμαρτύρονται για το θέαμα που αντίκρυσαν

Πηγή: news247.gr

Goonew deserved better bro, you niggas are sick pic.twitter.com/gTAmzNBS0U