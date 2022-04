Ζόρικο... φλαμίνγκο με το όνομα Pink Floyd έφυγε από ζωολογικό κήπο και ζει 17 χρόνια σαν δραπέτης

Έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε που το ροζ φλαμίνγκο έκανε μια τολμηρή απόδραση από έναν ζωολογικό κήπο στο Κάνσας . Τώρα, το αφρικανικό φλαμίνγκο – ή αλλιώς το Νο 492 – εθεάθη να ζει σαν φυγάς 700 μίλια μακριά, στο Τέξας.

Το πουλί έφυγε από τον ζωολογικό κήπο της κομητείας Sedgwick το 2005 αφού οι φύλακες δεν κατάφεραν να κόψουν τα φτερά του, ανέφεραν οι New York Times . Η επιβίωση του φλαμίνγκο στην άγρια ​​φύση ήταν απίθανη – πράγματι, ένας φίλος που τα κατάφερε επίσης, το Νο 347, δεν ακούστηκε από τότε. Αλλά ο Pink Floyd, όπως ονομάστηκε το No 492 από τους αξιωματούχους του Τέξας, εντοπίστηκε αυτόν τον μήνα από έναν ερασιτέχνη ψαρά, τον Ντέιβιντ Φόρμαν, προς μεγάλη έκπληξή του.

Για ψάρεμα με έναν φίλο στο Port Lavaca στην ακτή του Κόλπου του Τέξας, «Περίμενα να δω ένα μάτσο λευκούς πελεκάνους από την ανατολική ακτή, να κατεβαίνουν εδώ για το χειμώνα», είπε ο Φόρμαν στον Guardian. Αντ ‘αυτού, είδε αυτό που έμοιαζε με «μια μπάλα που κάθεται σε ένα πόδι». Σύντομα το πουλί άρχισε να «τρέχει πέρα ​​δώθε. Είχα την εντύπωση ότι απλώς προσπαθούσε να ξεφύγει από εμάς χωρίς να χρειαστεί να πετάξει πραγματικά», είπε ο Φόρμαν.

Το θέαμα κλόνισε την επί χρόνια πεποίθηση του Φόρμαν ότι τα φλαμίνγκο δεν ζουν στο νότιο Τέξας. «Ήταν επιβεβαίωση όταν είδα το κεφάλι και το προφίλ του ράμφους», είπε.

Κατέγραψε το φλαμίνγκο σε βίντεο και το δημοσίευσε στο διαδίκτυο για να το μοιραστεί με φίλους. «Τότε ήταν που οι άνθρωποι άρχισαν να μου λένε, «Α, αυτό είναι μάλλον αυτό το φλαμίνγκο που ξέφυγε»», είπε. Τοποθέτησε ετικέτα στο τμήμα πάρκων και άγριας ζωής του Τέξας, το οποίο επιβεβαίωσε την είδηση ​​στο Twitter.

Το πουλί έπρεπε να είναι το Νο 492, είπε η Τζούλι Χάγκεν από το τμήμα πάρκων και άγριας ζωής του Τέξας στους Times. Το φλαμίνγκο, πήρε το όνομά του από τον αριθμό στην ετικέτα γύρω από το πόδι του.

Το No 492 μεταφέρθηκε στον ζωολογικό κήπο της κομητείας Sedgwick το 2003 σε ηλικία περίπου τριών ετών, είπε στους Times ο Σκοτ Νιουλαντ, επιμελητής πουλιών του ζωολογικού κήπου. Αυτό θα ηλικιακά θα το τοποθετούσε γύρω στις αρχές των 20, περίπου δηλαδή μεσήλικας για ένα φλαμίνγκο (στη φύση, μπορεί να ζήσει μέχρι τα 40).

Το ταξίδι του Pink Floyd προς τα νότια πιθανότατα δεν ήταν “απευθείας πτήση”, είπε ο Δρ Πολ Ρόουζ, συμπρόεδρος της ομάδας ειδικών φλαμίνγκο της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης. Αν και τα πουλιά μπορούν να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις στην άγρια ​​φύση, «θα σταματήσουν σε διάφορες τοποθεσίες», είπε, κινούμενα «μεταξύ κατάλληλων περιοχών για αναζήτηση τροφής, φωλιά και φωλιά, επειδή αυτές οι περιοχές είναι τόσο λίγες».

Αυτό ήταν διαφορετικό από τη μετανάστευση, είπε. Τα φλαμίνγκο «είναι αυτό που λέμε πλανόδιοι νομάδες, οπότε μετακινούνται μόνο όταν χρειάζεται. Και θα εγκαταλείψουν μια συγκεκριμένη περιοχή για μια νέα περιοχή εάν οι πόροι τροφής δεν είναι άφθονοι ή αν χρειαστεί να πάνε να αναπαραχθούν. Αν λοιπόν αυτό το φλαμίνγκο είχε βρει όλα όσα απαιτούσε σε έναν συγκεκριμένο υγρότοπο, θα έμενε εκεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι γενικά αρκετά εύκολα πουλιά για να τα φροντίσετε στον ζωολογικό κήπο».

Το νέο σπίτι του Floyd έχει πολλά προνόμια που μπορεί να ενδιαφέρουν ένα φλαμίνγκο, όπως ζέστη, άφθονο φαγητό και ρηχούς υγροτόπους. Το μόνο που λείπει είναι η συντροφικότητα.

«Η κοινωνικοποίηση είναι πολύ σημαντική για τα φλαμίνγκο γιατί έτσι κατευθύνουν τη συμπεριφορά αναπαραγωγής τους», είπε ο Ρόουζ. «Φωλιάζουν σε κοπάδια γιατί είναι πολύ σημαντικό για ολόκληρο το κοπάδι να αναπαραχθεί ταυτόχρονα για το μέγιστο δυνατό αριθμό νεοσσών». Η κοινωνική τους συμπεριφορά είναι επίσης «υποπροϊόν του να τρέφονται όλοι στο ίδιο μέρος με τα ίδια είδη τροφίμων».

Το No 492 κατάφερε να βρει φίλο, τουλάχιστον για λίγο. Ένα φλαμίνγκο της Καραϊβικής, το οποίο μπορεί να μεταφέρθηκε στην περιοχή με τους ανέμους μιας τροπικής καταιγίδας. Φαίνεται ότι έγινε φίλος του Pink Floyd το 2006, αν και δεν έχουν δει ο ένας τον άλλον από το 2013, ανέφεραν οι Times.

Αλλά ακόμα και όταν ο σύντροφός του έφυγε, ο Floyd μπορεί να μην έμεινε μόνος. «Δεν θα έλεγα ότι ένα άγριο φλαμίνγκο μόνο του θα του λείψει να είναι κοινωνικό», είπε ο Ρόουζ. «Αλλά είναι πιθανό να μετακινηθεί για να προσπαθήσει να βρει ένα άλλο σμήνος πουλιών, γιατί θα εξακολουθεί να έχει αυτή την έντονη αναπαραγωγική διάθεση τις κατάλληλες στιγμές του χρόνου».

Ο Φόρμαν δεν έχει δει το No 492 από τις αρχές Μαρτίου, αλλά δεν έχει ξεχάσει την εμπειρία. «Ήταν μόνο μια από αυτές τις ταπεινές στιγμές», είπε, «όπου έχεις πει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν υπάρχουν φλαμίνγκο στο Τέξας και, διάολε, εδώ είναι ένα φλαμίνγκο».

Πηγή: pagenews.gr

Pink Floyd has returned from the dark side of the moon.



The flamingo escaped from a Kansas zoo in 2005 and is often spotted on the #TexasCoast.



📷David Foreman@TPWDfish pic.twitter.com/cjrevByDhm