Μερακλής Βρετανός έριξε στοίχημα 2 λίρες κι έβγαλε μισό εκατομμύριο

Ο ήρωάς μας, λοιπόν, αποφάσισε να ρίξει για το χάζι (γιατί μόνο για χάζι ρίχνεις κάτι τέτοιο) ένα δελτίο με 18 παιχνίδια. Έβγαλε από την τσέπη δύο λίρες, τις οποίες θεώρησε χαμένες και την έκανε από το πρακτορείο της Ladbrokes ονειρευόμενος πόσο ωραία θα ήταν η ζωή αν ποτέ του καθόταν ένα τέτοιο στοίχημα.

Πολλές ώρες αργότερα, έπρεπε να κάνει πια σοβαρά όνειρα... Με τρία παιχνίδια να του έρχονται στις καθυστερήσεις και τα υπόλοιπα 15 να περνούν κάποια εύκολα, κάποια άλλα κακήν κακώς, έβγαλε τελικά 505,984 λίρες.

Και κάτσε εσύ να ψάχνεις μια δυάδα...

A @Ladbrokes customer turned £2 into £505,984.88 yesterday, correctly predicting EIGHTEEN football results.



Their acca included:



2x 95th minute winners

1x 92nd minute winner

1x 90th minute winner



Without a doubt the best bet I’ve ever seen.