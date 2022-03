TikToker ζούσε στο γραφείο του για να γλιτώνει το νοίκι… μέχρι που απολύθηκε (vid)

Αυτός ο TikToker κυριολεκτικά ζει και αναπνέει… στη δουλειά του. Ο Chibuzor Ejimofor, ο οποίος χρησιμοποιεί επαγγελματικά το όνομα Σάιμον Τζάκσον, έφτιαξε ένα viral πλέον βίντεο που δείχνει τον εαυτό του να ζει στο γραφείο του.

Ισχυρίζεται ότι ήταν μια μορφή «διαμαρτυρίας», καθώς δεν πληρωνόταν «αρκετά» όπως έλεγε.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 12 εκατομμύρια προβολές από τις 8 Μαρτίου, αλλά σε ένα επόμενο βίντεο, ο Τζάκσον αποκάλυψε ότι απολύθηκε από τη δουλειά του στην εταιρεία συμβούλων σχεδιασμού και μηχανικών Arcadis.

Στο αρχικό του viral βίντεο – με τον τίτλο «Check out my new [apartment» – ο 28χρονος βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του να στήνει το γραφείο του με τα ρούχα του, τα είδη υγιεινής και άλλα προσωπικά του αντικείμενα.

«Μετακομίζω από το διαμέρισμά μου στο γραφείο μου», δήλωσε στο voiceover. «Δεν με πληρώνουν αρκετά για να μπορώ να έχω και τα δύο, οπότε, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, θα ζήσω μόνο στη δουλειά μου και θα δούμε πόσο καιρό θα καταφέρω να τη γλιτώσω».

Πώς είναι η ζωή στο γραφείο

Αφού έστησε το μίνι κατάλυμά του στα γραφεία της εταιρείας στο κέντρο του Σιάτλ, το κόλπο του πήγε τελικά στραβά, όταν ο εργοδότης του τον ανάγκασε να φύγει τέσσερις ημέρες αργότερα. Αλλά ο Τζάκσον δήλωσε στην Post ότι ενώ ήταν μια «διαμαρτυρία», ήταν επίσης και θέμα timing που τον ενέπνευσε να ζήσει στη δουλειά. Είπε ότι έπρεπε να μετακομίσει από το διαμέρισμά του επειδή η μίσθωση έληγε και το ενοίκιο ανέβαινε. Δεδομένου ότι βιαζόταν να μετακομίσει, κανένα διαμέρισμα δεν είχε δεχτεί εγκαίρως την αίτησή του.

«Τα διαμερίσματα ήταν ούτως ή άλλως πολύ ακριβά, και ο εργοδότης μου αρνήθηκε την αξιολόγηση της απόδοσης», ισχυρίστηκε, η οποία θα του προσέφερε μια πιθανή αύξηση. «Όταν διαπίστωσα ότι η εταιρεία μου είχε ένα άδειο γραφείο στο κέντρο της πόλης, αυτή ήταν η τέλεια λύση, καθώς ήταν κοντά σε όλους τους χώρους που συχνάζω και θα ήταν δωρεάν», συνέχισε ο Τζάκσον.

Ο Τζάκσον – ο οποίος εργάζεται παράλληλα και ως σχεδιαστής ρούχων – υποστήριξε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον πρώην εργοδότη του και τους συναδέλφους του. Είπε ότι «δεν είναι ο μόνος ή ο μοναδικός με αυτές τις σκέψεις» για την υποαμοιβή του, καθώς ισχυρίστηκε ότι αρκετοί άλλοι πρώην εργαζόμενοι – όχι άμεσοι συνάδελφοι, αλλά άνθρωποι που εργάζονταν σε διαφορετικά υποκαταστήματα της ίδιας εταιρείας – αισθάνονταν επίσης ότι υποαμείβονταν.

Ο Τζάκσον δήλωσε ότι το πρώην γραφείο του ήταν άδειο, καθώς οι υπάλληλοι εργάζονταν ως επί το πλείστον από το σπίτι. Είπε ότι όταν ανακαλύφθηκαν τα TikToks του, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού του τηλεφώνησε αργότερα και απαίτησε να απομακρύνει τα πράγματά του από το γραφείο. Ισχυρίζεται επίσης ότι του είπαν να διαγράψει τα βίντεο του TikTok από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, αλλιώς θα τον απολύσουν.

