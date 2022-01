Χιου Χέφνερ: Οι περίεργοι κανόνες που έπρεπε να ακολουθούν τα «κουνελάκια» του

Μπορεί να υπήρχαν πολλά ξέφρενα πάρτι στην βίλα Playboy του Χιου Χέφνερ στο Λος Άντζελες, αλλά το να είσαι κουνελάκι του Playboy δεν ακούγεται, τελικά, και πολύ διασκεδαστικό, καθώς υπήρχαν πολύ περίεργοι κανόνες, που είχε θεσπίσει ο ίδιος ο μεγιστάνας και εκδότης του Playboy, τους οποίους έπρεπε να ακολουθούν αυστηρά.

Σύμφωνα με το grunge.com, ένα από τα πρώην «κουνελάκια» του Χέφνερ, η Χόλι Μάντισον, έγραψε στα απομνημονεύματά της το 2015 «Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny» ότι η εμπειρία του να είναι ζωντανό κουνελάκι την έριξε σε βαθιά κατάθλιψη. «Το να πνιγώ έμοιαζε σαν ένας λογικός τρόπος να ξεφύγω από την γελοία ζωή που έκανα», γράφει στο βιβλίο, όπως αναφέρει το Buzzfeed. «Απλώς δεν άντεχα άλλο τη δυστυχία μου».

Μέρος της δυστυχίας φαίνεται ότι ήταν η τάση του Χέφνερ για περίεργους, ιδιαίτερα συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με το πώς πρέπει να ενεργούν τα κουνελάκια του Playboy, τι πρέπει και πώς πρέπει να δείχνουν. Ο Χέφνερ είχε ακόμη και προγράμματα για τα «κορίτσια» -από απαγόρευση κυκλοφορίας έως συγκεκριμένες βραδιές για ομαδικό σεξ, αναφέρει το grunge.com.

Το προγραμματισμένο σεξ ο χειρότερος κανόνας

Ο Χέφνερ θα έκανε σεξ με τις φίλες του τις Τετάρτες και τις Παρασκευές, μετά από έξοδο σε κάποιο νυχτερινό κέντρο, σύμφωνα με τη συνέντευξη της Χόλι Μάντισον στο Buzzfeed. «Ήταν πάντα ακριβώς το ίδιο γιατί ακριβώς έτσι του άρεσε να ζει την ζωή του», είπε, περιγράφοντας τη ρουτίνα του σεξ.

Άλλα πρώην «κορίτσια» του Χέφνερ, σύμφωνα με το grunge.com, ισχυρίστηκαν ότι το «βασικό κορίτσι» του Χέφνερ πήγαινε πρώτο στο κρεβάτι μαζί του και οι υπόλοιπες ακολουθούσαν με σειρά για μερικά λεπτά η καθεμία. «Ήταν ένα είδος αγγαρείας», είπε η Μάντισον στο Buzzfeed.

Αυστηρή επιτήρηση και απαγορεύσεις

Το προγραμματισμένο σεξ, ωστόσο, δεν ήταν ο μόνος κανόνας που έπρεπε να ακολουθούν τα κορίτσια του μεγιστάνα. Μεταξύ άλλων τους απαγόρευε να φοράνε κόκκινο κραγιόν, να έχουν social media, να κυκλοφορούν μετά τις 9 μ.μ. και να καλούν αγόρια στην έπαυλη. Τα κορίτσια μάλιστα που συμμετείχαν στο ριάλιτι του Ε! «Τα κορίτσια της διπλανής πόρτας», παρακολουθούνταν από υπαλλήλους του Χέφνερ, οι οποίοι κατέγραφαν κάθε τους κίνηση σε ένα βιβλίο, το οποίο ο Χέφνερ διάβαzε καθημερινά.

Το επίδομα των 1.000 δολαρίων

Τα πρωινά της Παρασκευής, τα κορίτσια του μεγιστάνα λάμβαναν επίδομα 1.000 δολαρίων η καθεμία, σε εκατοστοδόλαρα. Καθώς ο Χέφνερ πλήρωνε τα κουνελάκια του, χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο χρόνο για την κριτική τους. «Τα περισσότερα παράπονα αφορούσαν την έλλειψη αρμονίας μεταξύ των κοριτσιών ή την έλλειψη σεξουαλικής συμμετοχής στα “πάρτι” που διοργάνωνε στην κρεβατοκάμαρά του», έγραψε η πρώην του Χέφνερ Izabella St. James στα απομνημονεύματά της «Bunny Tales: Behind Closed Doors at the Playboy Mansion», όπως αναφέρει το grunge.com. Αν ήμασταν έξω από την πόλη για οποιονδήποτε λόγο και χάναμε μια από τις επίσημες βραδιές “εξόδου” δεν θα μας έδινε το επίδομα. Το χρησιμοποίησε ως όπλο», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Πηγή: newsbeast.gr