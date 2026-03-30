Κι όμως... Αυτή η φωτογραφία με τον κατακόκκινο ουρανό είναι αληθινή - Τι συνέβη στην Αυστραλία

Έναν «αιματοβαμμένο» ουρανό αντίκρισαν οι κάτοικοι της Δυτικής Αυστραλίας, όταν ο κυκλώνας Νάρελ προκάλεσε τεράστιο κύμα σκόνης, με αποτέλεσμα να «χρωματίσει» τον ουρανό κόκκινο.

Η σπάνια καταιγίδα, που χτύπησε σε τρία κύματα τη Δυτική Αυστραλία, προκάλεσε πολλές ζημιές και πυροδότησε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η ατμόσφαιρα γέμισε με πυκνή σκόνη, ενώ το φως του ήλιου φιλτραρίστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να κυριαρχούν έντονες κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις.

Το σπάνιο φαινόμενο

Οι ειδικοί, αποδίδουν το φαινόμενο στη σκέδαση του φωτός στην ατμόσφαιρα, με τα μικρότερα μήκη κύματος, όπως το μπλε, διαχέονται πιο εύκολα, ενώ τα μεγαλύτερα, όπως το κόκκινο και το πορτοκαλί, παραμένουν ορατά όταν το φως διαπερνά πυκνά στρώματα σκόνης.

Το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα ορατό στο Shark Bay και στο Denham, όπου η καταιγίδα μετέφερε μεγάλη ποσότητα λεπτής σκόνης στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ένα απόκοσμο θέαμα για τους κατοίκους.

Το Shark Bay Caravan Park, ένας τουριστικός χώρος διαμονής για κάμπινγκ και τροχόσπιτα που βρίσκεται στη δυτική ακτή της Αυστραλίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «έξω είναι απίστευτα απόκοσμα και τα πάντα καλυμμένα με σκόνη».

Το φαινόμενο έχει προκαλέσει ερωτήματα και δέος σε εκατομμύρια χρήστες που είδαν το χαρακτηριστικό βίντεο.

Πηγή: ethnos.gr