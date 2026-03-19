Πώς το DNA ενός κουνουπιού μπορεί να αλλάξει όλα όσα γνωρίζουμε για την εξέλιξη του ανθρώπου

Τα κουνούπια δεν είχαν πάντα προτίμηση στο ανθρώπινο αίμα — εν μέρει επειδή αυτά τα μικρά αλλά επικίνδυνα έντομα υπάρχουν στη Γη πολύ περισσότερο καιρό από τους ανθρώπους.

Ο εντοπισμός της χρονικής στιγμής κατά την οποία τα κουνούπια έστρεψαν την προτίμησή τους στο ανθρώπινο αίμα θα μπορούσε να προσφέρει ένα νέο παράθυρο κατανόησης για την εξάπλωση των πρώιμων ανθρώπινων προγόνων σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Η γενετική ανάλυση έδειξε ότι ορισμένα κουνούπια που συλλέχθηκαν στη Νοτιοανατολική Ασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να μεταδώσουν ελονοσία, πιθανότατα εξελίχθηκαν ως απάντηση στην παρουσία των πρώιμων προγόνων μας, των Ανθρωπίνων (hominins), στην περιοχή πριν από 2,9 έως 1,6 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό θα μπορούσε να υποστηρίξει ορισμένες υποθέσεις σχετικά με το πότε οι προϊστορικοί άνθρωποι έφτασαν στην περιοχή.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στις 26 Φεβρουαρίου, υποδηλώνουν ότι ο Homo erectus ίσως ήταν παρών σε αρκετά μεγάλους πληθυσμούς ώστε να προκαλέσει μια τέτοια προσαρμογή σε ορισμένα κουνούπια που ζούσαν στα δάση, δήλωσε η συν-συγγραφέας της μελέτης Κάθριν Γουόλτον, ανώτερη λέκτορας στις επιστήμες της Γης και του περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παραδοσιακά, οι επιστήμονες βασίζονταν κυρίως σε απολιθώματα και σε δείγματα αρχαίου DNA για να χαρτογραφήσουν το χρονοδιάγραμμα και τις περιοχές όπου οι προϊστορικοί άνθρωποι εξαπλώθηκαν έξω από την Αφρική. Ωστόσο, αυτά τα φυσικά ίχνη συχνά χάνονται με την πάροδο του χρόνου. Μη αρχαιολογικές μέθοδοι, όπως η αλληλούχιση DNA και η υπολογιστική μοντελοποίηση, μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του ανθρώπινου αποτυπώματος σε περιβάλλοντα όπως τα υγρά τροπικά κλίματα της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου οι συνθήκες επιταχύνουν την αποσύνθεση των λειψάνων.

Για δεκαετίες, διαφορετικές ομάδες ερευνητών συζητούν για το αν οι πρώιμοι ανθρώπινοι πρόγονοι, όπως ο Homo erectus, έφτασαν στη Νοτιοανατολική Ασία περίπου 1,8 εκατομμύρια χρόνια πριν ή 1,3 εκατομμύρια χρόνια πριν, επειδή το απολιθωμένο αρχείο είναι περιορισμένο. «Είναι τόσο δύσκολο και απαιτητικό να συνθέσουμε αυτή την ιστορία, που πρέπει πραγματικά να βασιστούμε σε διαφορετικές πηγές πληροφοριών», είπε η Γουόλτον στο CNN. «Ό,τι μπορούμε να πάρουμε από κουνούπια, απολιθώματα ή ανθρώπινα γονιδιώματα είναι περιορισμένο με τον δικό του τρόπο. Άρα η δύναμη βρίσκεται στο να τα συνδυάζουμε και να βλέπουμε πότε τα στοιχεία ταιριάζουν».

Η εξέλιξη μιας νέας «όρεξης»

Τα κουνούπια θεωρούνται κυρίως παράσιτα που αναζητούν ενεργά ανθρώπους, αλλά η κατανάλωση ανθρώπινου αίματος είναι σπάνια μεταξύ των περισσότερων από 3.500 γνωστών ειδών κουνουπιών, σύμφωνα με την κύρια συγγραφέα της μελέτης Οπασάνα Σιαμσουντέρ Σινγκ, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ στο Νάσβιλ του Τενεσί.

Ορισμένα κουνούπια της ομάδας Anopheles leucosphyrus στη Νοτιοανατολική Ασία είναι ανθρωπόφιλα, δηλαδή προτιμούν το ανθρώπινο αίμα από εκείνο άλλων ζώων. Η κατανόηση της εξέλιξης αυτής της διατροφικής προτίμησης επιτρέπει βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να εξαπλωθεί η ελονοσία από παθογόνους οργανισμούς που μεταφέρουν σήμερα αυτά τα κουνούπια. «Θέλαμε να μάθουμε γιατί ορισμένα μέλη της ομάδας Leucosphyrus έλκονται εξαιρετικά από τους ανθρώπους, ενώ άλλα προτιμούν να τσιμπούν πιθήκους, και να δούμε πώς και πότε έγινε αυτή η μετάβαση», είπε η Σινγκ.

Η ομάδα ανέλυσε το DNA 38 διαφορετικών κουνουπιών που ανήκαν σε 11 είδη της ομάδας Leucosphyrus, τα οποία είχαν συλλεχθεί με δύσκολες επιτόπιες έρευνες μεταξύ 1992 και 2020 σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία. Η επιτόπια έρευνα στο Βόρνεο έδωσε σημαντικές πληροφορίες για τη συμπεριφορά των κουνουπιών που τρέφονται με ανθρώπινο αίμα σε σύγκριση με εκείνα που προτιμούν τους πιθήκους, είπε η Γουόλτον.

Οι ερευνητές κατέγραφαν πότε και πώς τα κουνούπια — που ζούσαν σε μικρές λιμνούλες νερού μέσα στα τροπικά δάση — πλησίαζαν για να τσιμπήσουν ανθρώπους. Παράλληλα, πολλές άκαρπες νύχτες πέρασαν καθισμένοι πάνω σε δέντρα προσπαθώντας να συλλέξουν άλλα κουνούπια που προτιμούσαν τους πιθήκους. Επειδή αυτά δεν πλησίαζαν ανθρώπους, οι ερευνητές έπρεπε να συλλέγουν τις προνύμφες τους από το έδαφος κάτω από τα δέντρα.

Η ομάδα ανακατασκεύασε την εξελικτική ιστορία της ομάδας Leucosphyrus χρησιμοποιώντας DNA, εκτιμήσεις γενετικών μεταλλάξεων και υπολογιστικά μοντέλα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, ενώ αρχικά τα κουνούπια τρέφονταν με μη ανθρώπινα πρωτεύοντα, η προτίμηση για ανθρώπινο αίμα εμφανίστηκε πρώτη φορά σε ένα υποσύνολο της ομάδας μεταξύ 2,9 και 1,6 εκατομμυρίων ετών πριν σε μια περιοχή που ονομάζεται Σουντάλαντ.

Η Σουντάλαντ περιλαμβάνει την Ιάβα, τη Σουμάτρα, το Βόρνεο και τη Μαλαϊκή Χερσόνησο. Πιθανότατα ήταν καλυμμένη με τροπικά δάση για εκατομμύρια χρόνια, δημιουργώντας ιδανικό περιβάλλον για κουνούπια. «Τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια παρατηρούνται πολλές περιβαλλοντικές αλλαγές, που συνδέονται επίσης με την ανθρώπινη ιστορία, καθώς αρχίζουν να εμφανίζονται περιοδικές κλιματικές διακυμάνσεις», είπε η Γουόλτον.

Πιο ψυχρές και ξηρές συνθήκες ίσως οδήγησαν στη δημιουργία εποχικών δασών και λιβαδιών, γεγονός που πιθανώς διευκόλυνε τη μετανάστευση των πρώιμων Ανθρωπίνων στη Σουντάλαντ και ανάγκασε τα είδη κουνουπιών να πάρουν μια «απόφαση»: να παραμείνουν στο τροπικό δάσος ή να προσαρμοστούν σε νέα περιβάλλοντα και πηγές τροφής. «Οι Ανθρωπίνοι πρέπει να ήταν σχετικά πολυάριθμοι — σίγουρα περισσότεροι από τα μη ανθρώπινα πρωτεύοντα — για να προκαλέσουν αυτή την αλλαγή στα κουνούπια», είπε η Γουόλτον.

Ο Λοράν Ισόν, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Grenoble Alpes στη Γαλλία, δήλωσε ότι η μελέτη δείχνει τις σχέσεις μέσα στο λεγόμενο «σύστημα της Γης»: πώς δηλαδή οι αλλαγές στον πλανήτη, το κλίμα και τη βλάστηση μπορούν να επηρεάσουν μεμονωμένα είδη, όπως τα κουνούπια και τους πρώιμους ανθρώπους. «Η αποκάλυψη αυτών των λεπτών σχέσεων είναι εξαιρετικά συναρπαστική και φαίνεται ότι ανοίγονται μεγάλοι δρόμοι για τη μελέτη αυτού που μπορεί να ονομαστεί σύστημα της Γης», έγραψε σε email. Ο Ισόν δεν συμμετείχε στη νέα μελέτη, αλλά έχει δημοσιεύσει παλαιότερη έρευνα που προτείνει παρουσία του Homo erectus στη Σουντάλαντ πριν από 1,8 εκατομμύρια χρόνια.

Μια αλληλένδετη ιστορία

Η μελέτη παρασίτων που εξαρτώνται από τον άνθρωπο μπορεί να αποκαλύψει την εξελικτική μας ιστορία, είπε ο Ντέιβιντ Λ. Ριντ, προσωρινός διευθυντής στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Φλόριντα. «Στο DNA τους είναι γραμμένη μια ακόμη αφήγηση της ιστορίας μας», έγραψε ο Ριντ σε email. «Η χρήση των κατάλληλων παρασίτων — αυτών που συνδέονται στενά με τους ανθρώπους — και σύγχρονων εργαλείων όπως η γονιδιωματική θα συνεχίσει αναμφίβολα να συμπληρώνει τα κενά στην κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης».

Ο Ριντ δεν συμμετείχε στη συγκεκριμένη μελέτη, αλλά έχει εργαστεί σε έρευνα που έδειξε ότι η γενετική ποικιλομορφία των ψειρών του κεφαλιού συνδέεται με τις μεταναστευτικές κινήσεις των ανθρώπων στην Αμερική μέσα στον χρόνο.

Στο μέλλον, οι συγγραφείς της νέας μελέτης θέλουν να εντοπίσουν πώς εξελίχθηκαν και άλλα γονίδια στα κουνούπια — όπως τα οσφρητικά γονίδια που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση των χημικών σημάτων των ξενιστών — και να διαπιστώσουν αν αυτές οι αλλαγές έγιναν σταδιακά ή αν υπήρξε μια γρήγορη έκρηξη προσαρμογής ως αντίδραση στην εμφάνιση νέων ξενιστών.

Η παρακολούθηση της ιστορίας μικροθηρευτών όπως τα κουνούπια αποτελεί ένα παράδειγμα σκέψης «έξω από τα συνηθισμένα» που μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη κενών εκεί όπου το απολιθωμένο αρχείο των Ανθρωπίνων είναι σχεδόν ανύπαρκτο και να συμπληρώσει μελλοντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις, δήλωσε ο Φερνάντο Α. Βιγιανέα, επίκουρος καθηγητής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Μπόλντερ. Ο Βιγιανέα δεν συμμετείχε στη μελέτη, αλλά ήταν ένας από τους αξιολογητές του αρχικού επιστημονικού άρθρου.

«Η χρήση της εμφάνισης ειδών κουνουπιών που σήμερα τρέφονται αποκλειστικά με ανθρώπους για να συναχθεί ο χρόνος άφιξης των Ανθρωπίνων στη Νοτιοανατολική Ασία είναι μια λαμπρή ιδέα», έγραψε σε email. «Μόνο ο χρόνος θα δείξει αν τα απολιθωμένα στοιχεία θα υποστηρίξουν μια τόσο πρώιμη άφιξη του Homo erectus — ή άλλων αρχαϊκών Ανθρωπίνων — στη Νοτιοανατολική Ασία, αλλά το άρθρο αποτελεί σημαντική συμβολή στη διεύρυνση των θεωρητικών μας οριζόντων και καλεί τους παλαιοανθρωπολόγους να έχουν αυτή την πιθανότητα υπόψη τους».

Πηγή: ethnos.gr