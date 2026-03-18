Ο άνθρωπος που πρέπει να πίνει 20 λίτρα νερό την ημέρα απλώς για να μην πεθάνει

Υπάρχεις εσύ που πίνεις νερό ή κάποιο άλλο υγρό μόνο για να πάρεις το χάπι σου ή το αναλγητικό για τον πονοκέφαλο. Υπάρχεις εσύ, που σε χαρακτηρίζουν νεροφίδα και φτάνεις στα όρια της εμμονής, ξυπνώντας μέχρι και στον ύπνο σου για να πιεις ... μια γουλίτσα.

Και υπάρχει και ο Μαρκ Βίμπενχορστ από τη Γερμανία, που πρέπει να καταναλώσει τουλάχιστον 20 λίτρα νερό - ή τέλος πάντων υγρών - την ημέρα, απλώς και μόνο για να κρατηθεί ζωντανός...

Στα 45 του σήμερα, ο Μαρκ πάσχει από άποιο διαβήτη, μια σπάνια πάθηση που διαφέρει από τον σακχαρώδη. Προκαλείται από έλλειψη ή αντίσταση στην αντιδιουρητική ορμόνη (ADH), οδηγώντας σε παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αραιών ούρων (πολυουρία) και έντονη δίψα (πολυδιψία). Οφείλεται κυρίως σε βλάβη στον εγκέφαλο ή στα νεφρά, με κύριο σύμπτωμα τη συνεχή ανάγκη για νερό.

Με πιο απλά λόγια, το σώμα του δεν συγκρατεί καθόλου από το νερό που πίνει, το οποίο απλώς περνά μέσα από τον οργανισμό του και κάποια στιγμή, πολύ σύντομα, το ουρεί.

Ξυπνώντας ανά δύο ώρες

Αυτό είναι πρόβλημα για πολλούς λόγους. Δεν μπορεί να μείνει μακριά από νερό ή υγρά για περισσότερο από μία ώρα, καθώς σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο αρχίζει αρχικά να αισθάνεται άσχημα και σταδιακά άρρωστος με πυρετό και έντονη ζαλάδα. Προφανώς, αν δεν πίνει καθημερινά το νερό που πρέπει ώστε ο οργανισμός του να είναι συνεχώς ενυδατωμένος, κινδυνεύει να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στην υγεία του και να οδηγηθεί στον θάνατο.

Όλη αυτή η ιστορία δημιουργεί στον Μαρκ δυσκολίες σε πράγματα που για όλους εμάς θεωρούνται απλά. Δεν μπορεί για παράδειγμα να κοιμηθεί σερί για πάνω από δύο ώρες ή δεν μπορεί να βρεθεί κάπου χωρίς πρόσβαση σε (αρκετό) νερό, ενώ ακόμα και η άσκηση δεν είναι το... καλύτερο για τον οργανισμό του.

Αν αναρωτηθήκατε, ναι. Μπορεί να πιει όσο αλκοόλ θέλει χωρίς να καταλάβει τίποτα. Αλλά ακόμα κι αυτό... άσχημο είναι.

Πηγή: ethnos.gr