Τα 18 γαϊδουράκια «κομάντο» που σταματούν φωτιές: Η ξεχωριστή ιστορία των «Burritos Bomberos»

Κάθε καλοκαίρι στην Ισπανία, οι πυρκαγιές μαίνονται σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες εκτάρια καταστρέφονται από τις φλόγες, όχι μόνο λόγω της ζέστης και της ξηρασίας, αλλά και λόγω της εγκατάλειψης της υπαίθρου.

Ωστόσο, ορισμένες κοινότητες βρήκαν μια λύση τόσο αρχαία όσο και αποτελεσματική: Την επαναφορά των γαϊδουριών, τα οποία συνοδεύουν τον άνθρωπο για πάνω από 7.000 χρόνια, για να αναλάβουν μια νέα αποστολή, την καταπολέμηση των πυρκαγιών. Αυτά τα ζώα εργάζονται σε μικρές ομάδες, κινούνται αθόρυβα μέσα στα δάση, ξεριζώνουν τα ζιζάνια και τα μασούν μέρα με τη μέρα.

Όπως γράφει το National Geographic, μέχρι τον Αύγουστο του 2025, σχεδόν 1 εκατομμύριο στρέμματα είχαν καεί σε διάφορες περιοχές της Ισπανίας, καθιστώντας το έτος αυτό το χειρότερο σε πυρκαγιές των τελευταίων τριών δεκαετιών. Το μέγεθος της κρίσης οδήγησε την κυβέρνηση να κηρύξει περιοχές καταστροφής στην Καστίλλη και Λεόν, τη Γαλικία, τις Αστούριες, την Εστρεμαδούρα, τη Μαδρίτη και την Ανδαλουσία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αργή εργασία των γαϊδουριών μοιάζει σχεδόν ριζοσπαστική — μια επιστροφή σε αρχαίους ρυθμούς για την αντιμετώπιση μιας πολύ σύγχρονης κρίσης.

Από το 2014 περίπου, 18 γαϊδούρια περιπολούν στα περίχωρα του Εθνικού Πάρκου Ντονιάνα, όλα μέλη ενός συλλόγου με την ονομασία «El Burrito Feliz» (Το Ευτυχισμένο Γαϊδουράκι). Η ομάδα διασώζει τα ζώα από την εγκατάλειψη και τα μετατρέπει σε αυτό που ο πρόεδρός της, Λουίς Μανουέλ Μπεχαράνο, περιγράφει ως «τους καλύτερους φυτοφάγους πυροσβέστες».

Οι Mortadelo, Magallanes, Leonor, Ainoa και Ume είναι μερικοί από τους νεοσύλλεκτους του Τάγματος Πυροσβεστικών Γαϊδουριών της Donana. Περιπολούν επτά ώρες καθημερινά από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο κατά μήκος κινητών γραμμών πυροπροστασίας που σηματοδοτούνται από φράχτες. Κάθε μέρα, κατευθύνονται στην περιοχή που τους έχει ανατεθεί, βόσκουν σε μια λωρίδα περίπου 40 επί 15 μέτρων, πίνουν περίπου 30 λίτρα νερό και στη συνέχεια επιστρέφουν για να ξεκουραστούν. Μέχρι το τέλος της ημέρας, έχουν καταναλώσει όλο το εύφλεκτο υλικό στην περιοχή που τους έχει ανατεθεί και έχουν μειώσει δραματικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Είναι τα λεγόμενα «Burritos Bomberos» (Γαϊδουράκια-Πυροσβέστες).

Διαβάστε περισσότερα στο ethnos.gr