Κρυογονική: Επιστήμονες επαναφέρουν για πρώτη φορά τη δραστηριότητα σε κατεψυγμένους εγκεφάλους ποντικιών

Ένα από τα πιο γνωστά σενάρια επιστημονικής φαντασίας είναι ο ταξιδιώτης στον χρόνο που έχει διατηρηθεί σε κρυογονική κατάσταση: το σώμα του παραμένει βαθιά κατεψυγμένο σε «αναστολή», μέχρι να αποψυχθεί και να ξυπνήσει δεκαετίες ή αιώνες αργότερα με πλήρεις σωματικές και νοητικές λειτουργίες.

Οι επιστήμονες που προσπαθούν να παγώσουν και να επαναφέρουν εγκεφαλικό ιστό από ανθρώπους και άλλα ζώα — κυρίως νεαρά σπονδυλωτά — έχουν ήδη δείξει ότι ο νευρωνικός ιστός μπορεί να επιβιώσει από την κατάψυξη σε κυτταρικό επίπεδο και, μετά την απόψυξη, να λειτουργήσει σε κάποιο βαθμό.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατό να αποκατασταθούν πλήρως οι βασικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου, όπως η ενεργοποίηση των νευρώνων, ο μεταβολισμός των κυττάρων και η πλαστικότητα του εγκεφάλου.

Μια ερευνητική ομάδα στη Γερμανία παρουσίασε μια μέθοδο κρυοσυντήρησης και απόψυξης εγκεφάλων ποντικιών που διατηρεί μέρος αυτής της λειτουργικότητας. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στις 3 Μαρτίου στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, περιγράφει τη χρήση μιας τεχνικής που ονομάζεται υαλοποίηση (vitrification), η οποία διατηρεί τον ιστό, σε συνδυασμό με μια διαδικασία απόψυξης που επιτρέπει την επιβίωση του ζωντανού ιστού.

«Αν η λειτουργία του εγκεφάλου είναι μια ιδιότητα που προκύπτει από τη φυσική του δομή, τότε πώς μπορούμε να την επαναφέρουμε μετά από πλήρη παύση;» ήταν το ερώτημα που έθεσε ο νευρολόγος Alexander German από το Πανεπιστήμιο Erlangen–Nuremberg, επικεφαλής της μελέτης.

Όπως σημειώνει, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι στο μέλλον ίσως καταστεί δυνατό να προστατεύεται ο εγκέφαλος κατά τη διάρκεια ασθενειών ή μετά από σοβαρούς τραυματισμούς, να δημιουργηθούν «τράπεζες» οργάνων ή ακόμη και να επιτευχθεί κρυοσυντήρηση ολόκληρου σώματος σε θηλαστικά.

Ο Mrityunjay Kothari, μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του New Hampshire στο Durham, μιλώντας στο Nature, συμφωνεί ότι η μελέτη προωθεί σημαντικά την τεχνολογία κρυοσυντήρησης εγκεφαλικού ιστού. «Αυτού του είδους η πρόοδος είναι που σταδιακά μετατρέπει την επιστημονική φαντασία σε επιστημονική δυνατότητα», τονίζει.

Παρ’ όλα αυτά επισημαίνει ότι εφαρμογές όπως η μακροχρόνια αποθήκευση μεγάλων οργάνων ή ολόκληρων οργανισμών απέχουν ακόμη πολύ από τις δυνατότητες της παρούσας έρευνας.

Γιατί ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να ανακάμψει μετά την κατάψυξη

Ο βασικός λόγος που ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να ανακτήσει πλήρως τη λειτουργία του μετά από κατάψυξη είναι η ζημιά που προκαλούν οι κρύσταλλοι πάγου. Οι κρύσταλλοι αυτοί μετακινούν ή διαπερνούν τη λεπτή νανοδομή των ιστών, διαταράσσοντας κρίσιμες κυτταρικές διαδικασίες. «Πέρα από αυτό, πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως το οσμωτικό στρες και την τοξικότητα από τις κρυοπροστατευτικές ουσίες», εξηγεί ο German.

Για να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα, οι ερευνητές στράφηκαν σε μια μέθοδο κρυοσυντήρησης χωρίς σχηματισμό πάγου, γνωστή ως υαλοποίηση. Με τη διαδικασία αυτή, τα υγρά ψύχονται τόσο γρήγορα ώστε τα μόρια «παγιδεύονται» σε μια ακανόνιστη, γυάλινη κατάσταση πριν προλάβουν να σχηματίσουν κρυστάλλους πάγου. «Θέλαμε να δούμε αν η λειτουργία μπορεί να επανεκκινήσει μετά από πλήρη παύση της μοριακής κινητικότητας στην υαλώδη κατάσταση», αναφέρει ο German.

Το πείραμα με εγκεφάλους ποντικιών

Αρχικά, οι επιστήμονες δοκίμασαν τη μέθοδο σε λεπτές φέτες εγκεφάλου ποντικιών πάχους 350 μικρομέτρων, οι οποίες περιλάμβαναν τον ιππόκαμπο — μια κρίσιμη περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με τη μνήμη και τον χωρικό προσανατολισμό.

Τα δείγματα προετοιμάστηκαν σε διάλυμα με χημικές ουσίες κρυοσυντήρησης και στη συνέχεια ψύχθηκαν ταχύτατα σε υγρό άζωτο στους −196 °C. Μετά την κατάψυξη διατηρήθηκαν σε καταψύκτη στους −150 °C, σε υαλώδη κατάσταση, για χρονικό διάστημα από δέκα λεπτά έως επτά ημέρες.

Όταν οι φέτες εγκεφάλου αποψύχθηκαν σε θερμά διαλύματα, οι ερευνητές εξέτασαν αν ο ιστός είχε διατηρήσει λειτουργική δραστηριότητα. Η μικροσκοπική ανάλυση έδειξε ότι οι μεμβράνες των νευρώνων και των συνάψεων παρέμεναν άθικτες, ενώ οι δοκιμές για τη λειτουργία των μιτοχονδρίων δεν αποκάλυψαν μεταβολικές βλάβες.

Οι ηλεκτρικές καταγραφές έδειξαν ότι οι νευρώνες ανταποκρίνονταν σε ηλεκτρικά ερεθίσματα σχεδόν φυσιολογικά, παρά ορισμένες μέτριες αποκλίσεις σε σχέση με τα κύτταρα ελέγχου.

Επιπλέον, οι νευρωνικές οδοί του ιππόκαμπου εξακολουθούσαν να εμφανίζουν το φαινόμενο της «μακροχρόνιας ενδυνάμωσης» (long-term potentiation), το οποίο θεωρείται βασικός μηχανισμός μάθησης και μνήμης. Ωστόσο, επειδή τέτοιες φέτες εγκεφαλικού ιστού υποβαθμίζονται φυσικά με τον χρόνο, οι παρατηρήσεις περιορίστηκαν σε λίγες ώρες.

Στη συνέχεια, η ομάδα εφάρμοσε τη μέθοδο σε ολόκληρους εγκεφάλους ποντικιών, οι οποίοι διατηρήθηκαν σε υαλώδη κατάσταση στους −140 °C για έως και οκτώ ημέρες. Η διαδικασία χρειάστηκε αρκετές προσαρμογές, ώστε να μειωθούν η συρρίκνωση του εγκεφάλου και η τοξικότητα από τα κρυοπροστατευτικά χημικά.

Μετά την απόψυξη, οι επιστήμονες εξέτασαν ξανά φέτες του εγκεφαλικού ιστού και κατέγραψαν τη δραστηριότητα στον ιππόκαμπο. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι οι νευρωνικές οδοί – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη μνήμη – είχαν επιβιώσει και μπορούσαν ακόμη να παρουσιάσουν μακροχρόνια ενδυνάμωση.

Ωστόσο, επειδή οι μετρήσεις δεν έγιναν σε ζωντανά ζώα, οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν αν οι μνήμες των ποντικιών είχαν διατηρηθεί μετά την κρυοσυντήρηση.

Από την επιστημονική φαντασία στην επιστημονική πράξη

Η ερευνητική ομάδα εργάζεται ήδη για να εφαρμόσει τη μέθοδο και σε ανθρώπινο εγκεφαλικό ιστό. Σύμφωνα με τον German, υπάρχουν ήδη προκαταρκτικά δεδομένα που δείχνουν βιωσιμότητα σε ανθρώπινο φλοιώδη εγκεφαλικό ιστό. Παράλληλα, οι επιστήμονες εξετάζουν αν η υαλοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κρυοσυντήρηση ολόκληρων οργάνων, ιδιαίτερα της καρδιάς.

Ο Kothari επισημαίνει, ωστόσο, ότι το ποσοστό επιτυχίας στο πρωτόκολλο για ολόκληρο εγκέφαλο ήταν χαμηλό και ότι τα αποτελέσματα ίσως να μην μεταφέρονται εύκολα στα μεγαλύτερα ανθρώπινα όργανα. Όπως καταλήγει ο German, «θα χρειαστούν καλύτερα διαλύματα υαλοποίησης και νέες τεχνολογίες ψύξης και επαναθέρμανσης πριν μπορέσουν αυτές οι αρχές να εφαρμοστούν σε μεγάλα ανθρώπινα όργανα».

Πηγή: newsbeast.gr