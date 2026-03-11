Το πείραμα για να μειωθεί το κυκλοφοριακό: 25.000 ευρώ σε όποιον οδηγό παραδώσει το δίπλωμα για 5 χρόνια

Η κυκλοφοριακή ασφυξία απαιτεί μερικές φορές ρηξικέλευθες –αν όχι παράδοξες– λύσεις. Στη Μάλτα, η κυβέρνηση αποφάσισε να παρακάμψει τα κλασικά έργα υποδομής και τις απαγορεύσεις, προτείνοντας κάτι που ακούγεται σαν σενάριο οικονομικής φαντασίας: την επιδότηση της… ακινησίας.

Από τις αρχές του 2026, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το μέτρο που προσφέρει 25.000 ευρώ σε όσους οδηγούς κάτω των 30 ετών δεχτούν να παραδώσουν το δίπλωμά τους για μια πενταετία.

Το ποσό καταβάλλεται σε ετήσιες δόσεις των 5.000 ευρώ, ενώ το πακέτο περιλαμβάνει και το «τυρί» των δωρεάν μετακινήσεων με τα λεωφορεία του νησιού.

Φυσικά, η επιστροφή στους δρόμους μετά την πενταετία δεν είναι αυτόματη, αφού οι συμμετέχοντες οφείλουν να παρακολουθήσουν εκ νέου 15 ώρες μαθημάτων οδήγησης.

Ήδη περισσότεροι από 100 νέοι έχουν σπεύσει να επωφεληθούν, με τον Υπουργό Μεταφορών, Chris Bonett, να δηλώνει πως οι αιτήσεις έχουν ήδη απορροφήσει πάνω από το μισό του αρχικού προϋπολογισμού των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια δόση ειρωνείας.

Πολλοί από τους δικαιούχους παραδέχονται ανώνυμα πως η απόφασή τους δεν αφαίρεσε κανένα επιπλέον όχημα από τους δρόμους.

Πρόκειται για άτομα που κατείχαν δίπλωμα αλλά δεν οδηγούσαν ποτέ ή χρησιμοποιούσαν το αυτοκίνητο ελάχιστα, μετατρέποντας το μέτρο σε ένα απρόσμενο «δώρο» για μια συνήθεια που ήδη είχαν.

Την ίδια στιγμή που το κράτος πληρώνει για την απόσυρση διπλωμάτων, η στατιστική αρχή της χώρας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Μόνο το τελευταίο τρίμηνο του 2025 ταξινομήθηκαν πάνω από 3.000 νέα οχήματα, προσθέτοντας καθημερινά 35 επιπλέον αυτοκίνητα στο ήδη κορεσμένο δίκτυο της Μάλτας.

Με 457.403 οχήματα για έναν πληθυσμό 570.000 κατοίκων, η μάχη κατά του μποτιλιαρίσματος φαίνεται πως χρειάζεται κάτι παραπάνω από οικονομικά κίνητρα σε «αδρανείς» οδηγούς.

Πηγή: lawandorder.gr