Μείναμε τάξη στο IQ: Γιατί ο δείκτης νοημοσύνης των Ελλήνων είναι κάτω από τον μέσο όρο παγκοσμίως

Ο παγκόσμιος χάρτης IQ αποκαλύπτει πως οι Έλληνες παίρνουμε “κάτω από τη βάση”, καθώς το σύστημα δεν είναι… μαζί μας.

Yπάρχουν χώρες που υποβάλουν τους μαθητές των σχολείων του δημοτικού σε IQ τεστ. Yπάρχουν άλλες, στις οποίες τα αποτελέσματα μαθηματικών/φυσικών/επιστημών/ανάγνωσης από 15χρονους, μετατρέπονται σε IQ, με συγκεκριμένες διαδικασίες -προσεγγιστικές μεταβλητές.

Υπάρχουν κι εκείνες οι χώρες που αρκούνται στους μέσους όρους του πληθυσμού, με τεστ που κάνουν σε χαρακτηριστικά δείγματα μαθητών ή ενηλίκων, από 100 έως 5.000 άτομα.

Εν τω μεταξύ, τα μη εξετασμένα έθνη δανείζονται από παρόμοιους πολιτισμικούς/οικονομικούς ομολόγους τους (π.χ., μικρά νησιά του Ειρηνικού από την Αυστραλία), ενώ λαμβάνονται υπ’ όψιν τα έτη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή/και τα ποσοστά αλφαβητισμού σε κάθε έθνος.

Κάπως έτσι, είμαστε σε θέση να ξέρουμε ποιο είναι το IQ των περισσότερων χωρών αυτού του πλανήτη, με την πρωτοποριακή εργασία του Richard Lynn να έχει βοηθήσει πολύ, ως προς αυτό. Ήταν ο πρώτος που συγκέντρωσε πάνω από 100 τέτοιες μελέτες, οι οποίες κάλυπταν περίπου 100 έθνη μέχρι τη δεκαετία του 2000. Έκτοτε ανανεώνει τακτικά τη δουλειά του.

Ιδού η τελευταία ενημέρωση.

Tι “ανεβάζει” το IQ και τι το “ρίχνει”

Οι εργασίες που έχουν γίνει για να βρουν την ευφυΐα κάθε λαού και να κατανοήσουν τους λόγους (πώς προκύπτει το χαμηλό ή το ψηλό) ενημερώνουν πως οι λαοί με τις υψηλότερες επιδόσεις προωθούν την κριτική και τη δημιουργική σκέψη των μαθητών, από τα πρώτα χρόνια του σχολείου.

Δηλαδή, δεν στηρίζεται στην “παπαγαλία”, αλλά στις γνωστικές δεξιότητες, οι οποίες εκπαιδεύονται.

Έχει φανεί ότι η γενετική μπορεί να παίζει ρόλο σε ορισμένες αναλύσεις, ωστόσο κυριαρχεί το περιβάλλον. Χαρακτηριστικά, τα χαμηλά ποσοστά υποσιτισμού, η προηγμένη προγεννητική φροντίδα και το καθαρό νερό υποστηρίζουν την πρώιμη ανάπτυξη του εγκεφάλου, με την Ασία, όπου βρίσκονται οι πέντε χώρες με τα μεγαλύτερα IQ να αρχίζει από εκεί και να το συνεχίζει στις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη.

Στους Ιαπωνία, Ταϊβάν, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, Κίνα και Νότια Κορέα, δίνεται προτεραιότητα στην αυστηρή, πολύωρη εκπαίδευση, η οποία επικεντρώνεται στα μαθηματικά, τις επιστήμες και τη λογική -βασικά στοιχεία του τεστ IQ.

Οι αξίες που επηρεάζονται από τον Κομφούκιο, τονίζουν την ακαδημαϊκή επιμέλεια, οδηγώντας σε εντατικά σχολεία και υψηλό χρόνο μελέτης εκτός τάξης. Ο μέσος μαθητής ξυπνάει για το σχολείο στις 7 το πρωί και γυρίζει στο σπίτι στις 10 το βράδυ και στο μεσοδιάστημα έχει να διαχειριστεί την πίεση των γονέων.

Ορισμένες έρευνες υποδηλώνουν ότι η ανθεκτικότητα του IQ των πολιτών της Νότιας Ασίας στη στέρηση, μπορεί να έχει γενετικές ρίζες, αλλά οι περιβαλλοντικές εξηγήσεις υπερισχύουν, καθώς οι βαθμολογίες αυξάνονται με την ευημερία και τα τεστ ευνοούν τις εκπαιδευμένες δεξιότητες.

Τι “ρίχνει” το IQ



Πάντα σύμφωνα με τους ειδικούς, η χώρα που έχει το χαμηλότερο μέσο IQ είναι το Νεπάλ, με 42.99. Όπως και οι Λιβερία (45.07), Σιέρα Λεόνε (45.07), Γουατεμάλα (47.72) και Πράσινο Ακρωτήρι (52.5), είναι χώρες με υψηλά ποσοστά φτώχειας, υποσιτισμό και περιορισμένη πρόσβαση στην σχολική εκπαίδευση (οι πολίτες απολαμβάνουν κατά μέσο όρο 4.5, 6.2, 3.5, 5.8 και 6.1 χρόνια στο σχολείο, αντίστοιχα).

Όσο πιο μακριά είναι κάποιος από τα αστικά κέντρα, τόσο χειρότερη γίνεται η συνθήκη του. Στην ύπαιθρο υπάρχει απομόνωση, ενώ γενικά υπάρχουν βάρη από ασθένειες που μειώνουν περαιτέρω τις βαθμολογίες.

Οι χώρες με τα υψηλότερα IQ

Η Ιαπωνία ηγείται της κούρσας του παγκόσμιου μέσου όρου IQ με 106.48. Έχει στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού συστήματος, τη δουλειά και τη συμπεριφορά. Από πολύ νωρίς οι μαθητές μαθαίνουν να έχουν πειθαρχία και να είναι επιμελείς, τρόποι που τους βοηθούν να δουλεύουν την σκέψη τους, όπως μαθαίνουν και δουλεύουν.

Το Ταϊβάν που είναι στο Νο2 (106.47) είναι και η χώρα που δίνει στον πλανήτη semiconductors, μεταξύ πολλών άλλων. Άρα θέλει τα δικά της μυαλά και επενδύει στην ανάπτυξη τους.

Στην Σιγκαπούρη -χώρα με το τρίτο μεγαλύτερο μέσο IQ που είναι 105.890-, η εκπαίδευση περιστρέφεται γύρω από την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Οι μαθητές εκπαιδεύονται πολύ καλά στο να λύνουν περίπλοκα προβλήματα, κάτι που βελτιώνει το γενικό επίπεδο IQ.

Το Χονγκ Κονγκ (105.37) έχει το κορυφαίο εκπαιδευτικό σύστημα, που δίνει έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και την κριτική σκέψη. Υπάρχουν ανταγωνιστικές εξετάσεις και υψηλή γονική “επένδυση”. Η αστική πυκνότητα, η οικονομική ευημερία (ΑΕΠ κατά κεφαλήν ~50.000 δολάρια) και ο χαμηλός υποσιτισμός ενισχύουν τη γνωστική ανάπτυξη.

Η Κίνα (104.1) θεωρείτο ο… φτωχός συγγενής της Ασίας, με πολλούς απαίδευτους ανθρώπους. Εδώ και δεκαετίες, όμως δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση, με την κυβέρνηση να παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους, για να αναδειχθούν τα καλύτερα μυαλά. Η εθνική κάλυψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ξεπερνάει το 95%, με την πολιτεία να δίνει ιδιαίτερη προσοχή και στον αγροτικό πληθυσμό.

Η Νότια Κορέα (106.43) έχει από τα πιο “σκληροπυρηνικά” εκπαιδευτικά συστήματα, με τον ανταγωνισμό να κυριαρχεί από το νηπιαγωγείο έως το τέλος των 12 ετών υποχρεωτικής φοίτησης. Η υψηλής έντασης εκμάθηση εκπαιδεύει την ικανότητα σκέψης.

Το πιο υψηλό IQ στην Ευρώπη

Σε ό,τι αφορά τις άλλες ηπείρους, στο Νο1… του υπόλοιπου χάρτη είναι η Λευκορωσία (101.6) και οφείλει τη διάκριση της στην ισχυρή εκπαίδευση της σοβιετικής εποχής (του 99.7% αλφαβητισμού) και της προσοχής στις θετικές επιστήμες. Το ίδιο σύστημα έχουν και οι Πολωνία (99.14) και Ουκρανία (95.66), ωστόσο η Λευκορωσία έχει την πιο συνεπή σχολική φοίτηση και το μικρότερο ποσοστό φτώχειας -στοιχεία που επηρεάζουν τη γνωστική λειτουργία.

Η συνθήκη της Φινλανδία (101.2) που ακολουθεί τη Λευκορωσία, είναι άρδην διαφορετική. Οι Φινλανδοί δίνουν έμφαση στην ισότητα και την προσωπική εξέλιξη, με το σύστημα να καθοδηγεί τα παιδιά στο να μαθαίνουν και να εξερευνούν. Ανεξάρτητα, οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν κριτική σκέψη και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, σε ένα σχετικά χαλαρό και ελεύθερο περιβάλλον.

Ποιο είναι το IQ της Ελλάδας

Και κάπως έτσι, φτάσαμε στα δικά μας. Για να μην σε κουράζω άλλο, θα σου πω ότι έχουμε για μέσο όρο IQ το 90.77 και είμαστε στην 54η θέση από τις 199 της λίστας.

Παρεμπιπτόντως, ο μέσος παγκόσμιος όρος είναι το 100.

Γιατί μείναμε μετεξεταστέοι; Σύμφωνα με εκείνους που συγκεντρώνουν τα στοιχεία, το 99% έχουμε τελειώσει το σχολείο, με την υποχρεωτική εκπαίδευση να είναι έως τα 15, αλλά οι οικονομικές προκλήσεις μετά τη δεκαετία του 2010, μαζί με τη μετανάστευση των νέων (brain drain), έχει περιορίσει τα οφέλη του αλφαβητισμού μας.

Σε σύγκριση με χώρες χαμηλού επιπέδου, όπως το Νεπάλ, επωφελούμαστε από την καλύτερη διατροφή και την σταθερότητα. Σε σύγκριση με χώρες υψηλού επιπέδου, όπως το Χονγκ Κονγκ, δεν διαθέτουμε εξαιρετικά ανταγωνιστικές κουλτούρες εξετάσεων. Δηλαδή, δεν έχουμε εξετάσεις που “προπονούν” τις δεξιότητες που μετρούν στα IQ tests.

Εν τω μεταξύ, η μεσογειακή διατροφή, που είναι πλούσια σε ψάρια, ελαιόλαδο και λαχανικά υποστηρίζει την υγεία του εγκεφάλου, παράλληλα με την καθολική υγειονομική περίθαλψη που μειώνει τους αναπτυξιακούς κινδύνους. Πλέον όμως, στην Ελλάδα έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό παχύσαρκων παιδιών.

Oι αναλυτές προσθέτουν και ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ επιτρέπει την πρόσβαση σε μαθήματα και τεχνολογία, αλλά η λιτότητα του 2010 έπληξε περισσότερο τις αγροτικές περιοχές, διευρύνοντας τα χάσματα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών: η πρόσβαση στην τεχνολογία και σε εξωσχολικά ερεθίσματα παραμένει πιο εύκολη, στα αστικά κέντρα.

Επίσης, εξαιτίας της οικονομικής ανάγκης δίνεται προτεραιότητα στην επαγγελματική κατάρτιση -που βρίσκει άμεσα δουλειές-, αντί της καινοτομίας και της καλλιέργειας δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου.

Πηγή: news247.gr