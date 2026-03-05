Έγινε μητέρα στα 15 της και έδωσε τον γιο της για υιοθεσία - 20 χρόνια αργότερα δούλευαν μαζί και δεν είχαν ιδέα

Μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριο εκτυλίχθηκε στο νοσοκομείο St. Mark στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα. Μια μητέρα και ο γιος που είχε δώσει για υιοθεσία﻿ βρέθηκαν να εργάζονται στο ίδιο κτίριο, χωρίς να το γνωρίζουν.

Η Holly Shearer ήταν μόλις 15 ετών όταν, τον Νοέμβριο του 2001, πήρε τη δυσκολότερη απόφαση της ζωής της: να δώσει το νεογέννητο παιδί της για υιοθεσία. Επέλεξε το ζευγάρι Angela και Bryan Hulleberg για να μεγαλώσουν τον μικρό Benjamin, πιστεύοντας πως έτσι θα εξασφάλιζε το μέλλον του.

Τα πρώτα τρία χρόνια οι θετοί γονείς τήρησαν την υπόσχεσή τους να της στέλνουν γράμματα και φωτογραφίες κάθε εβδομάδα. Στη συνέχεια, όμως, η επικοινωνία σταδιακά χάθηκε. Η Holly δεν έπαψε ποτέ να σκέφτεται το παιδί της και μπορεί να περιορίστηκε από τις συνθήκες, αλλά δεν έπαψε να τον παρακολουθεί διακριτικά.

Η αναζήτηση

Όταν ο Benjamin έκλεισε τα 18, η Holly κατάφερε να εντοπίσει τα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρ’ όλα αυτά, δίστασε να κάνει το επόμενο βήμα. Δεν ήθελε να ταράξει τη ζωή του. Έβλεπε από μακριά το μωρό που είχε αποχωριστεί να μετατρέπεται σε έναν νεαρό άνδρα με φίλους, οικογένεια και όνειρα.

Την ίδια στιγμή, και ο Benjamin αναζητούσε τις ρίζες του. Γνώριζε πάντα ότι ήταν υιοθετημένος και ένιωθε βαθιά ευγνωμοσύνη για τη γυναίκα που του χάρισε, όπως έλεγε, «μια ζωή γεμάτη δυνατότητες». Εγγράφηκε σε μητρώα υιοθεσίας και προχώρησε σε τεστ DNA, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η ανατροπή ήρθε ανήμερα των 20ών γενεθλίων του. Ένα μήνυμα στο messenger άλλαξε τα πάντα. Η Holly του αποκάλυψε ποια ήταν. Ο Benjamin, που εκείνη την ώρα εργαζόταν σε εργοστάσιο ως χειριστής μηχανήματος, ξέσπασε σε κλάματα διαβάζοντας ότι η γυναίκα που τον αναζητούσε ήταν η βιολογική του μητέρα.

Το απίστευτο στοιχείο που τους άφησε άφωνους

Το επόμενο βράδυ συναντήθηκαν. Συζητώντας για τη ζωή τους, ο Benjamin ανέφερε ότι ήταν εθελοντής σε τοπικό νοσοκομείο. Η Holly απάντησε πως εργαζόταν κι εκείνη σε νοσοκομείο. Όταν αντάλλαξαν ονόματα, πάγωσαν: εδώ και δύο χρόνια περπατούσαν στους ίδιους διαδρόμους του St. Mark Hospital στο Σολτ Λέικ Σίτι.

Η Holly εργάζεται ως βοηθός ιατρού στο Καρδιολογικό Κέντρο του νοσοκομείου, ενώ ο Benjamin προσέφερε εθελοντική εργασία στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Μάλιστα, τα παράθυρα του γραφείου της έβλεπαν απευθείας προς την πτέρυγα όπου εκείνος περνούσε τις ώρες του. Με βάση τα ωράριά τους, είναι πολύ πιθανό να διασταυρώνονταν καθημερινά, χωρίς να γνωρίζουν τη συγγένεια που τους έδενε.

Μια δεύτερη ευκαιρία

Ο Benjamin παραδέχτηκε πως η επανασύνδεση ήρθε σε μια κρίσιμη καμπή της ζωής του, καθώς είχε παλέψει με προβλήματα ψυχικής υγείας και κατάθλιψη. Η παρουσία και η αγάπη της βιολογικής του μητέρας λειτούργησαν υποστηρικτικά.

Σήμερα, η Holly διατηρεί στενή σχέση με τον γιο της, ενώ έχει αναπτύξει φιλικές σχέσεις και με την Angela, τη γυναίκα που τον μεγάλωσε. Η οικογένεια όχι μόνο δεν διαλύθηκε, αλλά διευρύνθηκε. Ο Benjamin ανακάλυψε πως έχει δύο μικρότερα ετεροθαλή αδέλφια, με τα οποία χτίζει σταδιακά μια σχέση προστασίας και φιλίας.

Πηγή: iefimerida.gr