Ένα παιδί δεν σταματούσε να κλωτσά το κάθισμά της στο αεροπλάνο: Η αντίδρασή της έγινε viral

Σας έχει τύχει να ταξιδεύετε με αεροπλάνο και το παιδί που κάθεται πίσω σας να μη σταματά να κλωτσά το κάθισμά σας;

Η αντίδραση αυτής της γυναίκας όπως και η απάντηση του πατέρα έγιναν viral. Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο μ' ένα κλικ στο iefimerida.gr