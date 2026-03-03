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Ένα παιδί δεν σταματούσε να κλωτσά το κάθισμά της στο αεροπλάνο: Η αντίδρασή της έγινε viral

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Σας έχει τύχει να ταξιδεύετε με αεροπλάνο και το παιδί που κάθεται πίσω σας να μη σταματά να κλωτσά το κάθισμά σας;

Η αντίδραση αυτής της γυναίκας όπως και η απάντηση του πατέρα έγιναν viral. 

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο μ' ένα κλικ στο iefimerida.gr 

Ένα παιδί δεν σταματούσε να κλωτσά το κάθισμά της στο αεροπλάνο: Η αντίδρασή της έγινε viral