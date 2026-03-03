Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΕΡΙΕΡΓΑ Ένα παιδί δεν σταματούσε να κλωτσά το κάθισμά της στο αεροπλάνο: Η αντίδρασή της έγινε viral 03-03-2026 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Σας έχει τύχει να ταξιδεύετε με αεροπλάνο και το παιδί που κάθεται πίσω σας να μη σταματά να κλωτσά το κάθισμά σας; Η αντίδραση αυτής της γυναίκας όπως και η απάντηση του πατέρα έγιναν viral. Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο μ' ένα κλικ στο iefimerida.gr Τα δεδομένα με Γιαννούλη – Λιβάι Γκαρσία και η «έξυπνη βόμβα» με τον Πάνο Κατσέρη menshouse.gr Μα, ποιο μπάσκετ τώρα; menshouse.gr Πετρούλα Κωστίδου και Μαρία Σινιώρη: Πώς είναι και τι κάνουν σήμερα τα 2 κορίτσια του καιρού dailymedia.gr Βρες τη χώρα από την πρωτεύουσα: Μπορείς το 10/10 στο απλό κουίζ γεωγραφίας που την πατάνε και οι experts; menshouse.gr Πρώτο χτύπημα στη ΝΔ: Τα 10 πρόσωπα που επέλεξε ο Σαμαράς για την πρώτη γραμμή του κόμματός του instanews.gr Τηλεοπτικά δικαιώματα: Τι συμβαίνει με Super League και PAO TV; dailymedia.gr Δυνατή προσθήκη για την ΕΛ.Α.Σ.: Επιχειρηματίας – έκπληξη στο πλευρό του Τσίπρα instanews.gr Καμαρά, Γένσεν και ο μικρός μάγος: Μια 3αδα στα χαφ με σφραγίδα Νίστρουπ που κόβει πίσω και ράβει μπροστά menshouse.gr Ένα παιδί δεν σταματούσε να κλωτσά το κάθισμά της στο αεροπλάνο: Η αντίδρασή της έγινε viral SHARE