Γιατί τον χειμώνα είναι καλύτερο να κοιμάστε σε ένα κρύο δωμάτιο

Η θερμοκρασία σε ένα υπνοδωμάτιο επηρεάζει σημαντικά τον ύπνο και κατ’ επέκταση τη σωματική ευεξία, και έτσι είναι απαραίτητο να είναι στα σωστά επίπεδα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει ως βέλτιστη θερμοκρασία σε ένα σπίτι τους 21 βαθμούς.

Ωστόσο, η κρεβατοκάμαρα θα πρέπει να είναι το πιο δροσερό δωμάτιο του σπιτιού, με θερμοκρασία 16-18°C, ενώ το μπάνιο συνιστάται να είναι το πιο ζεστό, περίπου στους 22°C, ώστε να ενισχύεται η αίσθηση άνεσης και να απορροφάται καλύτερα η υγρασία, καθώς ο ζεστός αέρας συγκρατεί περισσότερη υγρασία.

Τον χειμώνα, κανένα δωμάτιο δεν θα πρέπει να πέφτει κάτω από τους 17°C κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τη νύχτα η θέρμανση σε σαλόνι και γραφείο μπορεί να μειωθεί έως και πέντε βαθμούς.