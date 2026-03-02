Ανώνυμος παίκτης ποντάρει εξωφρενικό ποσό ότι ο Λευκός Οίκος θα επιβεβαιώσει εξωγήινη ζωή σύντομα

Για όποιον τυχόν δεν γνωρίζει, η πλατφόρμα Kalshi είναι ένα νόμιμο ανταλλακτήριο προβλέψεων, όπου οι χρήστες δεν στοιχηματίζουν σε αθλητικά γεγονότα αλλά στην πορεία πραγματικών καταστάσεων από γεωπολιτικές εξελίξεις έως το αν η Κεντρική Τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια ή το ποια ταινία θα κερδίσει το Όσκαρ για παράδειγμα.

Πρόσφατα, ένας ανώνυμος χρήστης λοιπόν προκάλεσε μια έντονη συζήτηση καθώς πόνταρε τεράστια ποσά στην επικείμενη επιβεβαίωση εξωγήινης ζωής ή τεχνολογίας από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το The Atlantic, ο συγκεκριμένος παίκτης τοποθέτησε αρχικά σχεδόν 100.000 δολάρια και λίγα λεπτά αργότερα, ένα δεύτερο ποσό σχεδόν διπλάσιο στοιχηματίζοντας ότι η αποκάλυψη θα συμβεί εντός του 2026.

Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτή η κίνηση τροφοδότησε και πάλι τα σενάρια για τους εξωγήινους αλλά κυρίως την υποψία ότι ο άνθρωπος που έβαλε με τόση σιγουριά αυτό το στοίχημα έχει συγκεκριμένες πληροφορίες.

Ωστόσο, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Μπαράκ Ομπάμα και τις υποσχέσεις του Προέδρου Τραμπ για αποδέσμευση αρχείων UAP, οι αναλυτές παραμένουν διχασμένοι ενώ για τον παίκτη, πολλοί ειδικοί επισημαίνουν ότι ο τρόπος που τοποθετήθηκαν τα χρήματα, δηλαδή όλα μαζί και όχι σε μικρές δόσεις, θυμίζει περισσότερο έναν ενθουσιώδη επενδυτή παρά έναν επαγγελματία που κατέχει κάποιο απρόσιτο μυστικό.

Πηγή: unboxholics.com