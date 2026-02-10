Η εταιρεία που χρεοκόπησε επειδή τα προϊόντα της ήταν τόσο ανθεκτικά που δεν χρειαζόταν να τα αντικαταστήσεις

Η γνωστή σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό Tupperware, η οποία δήλωσε πτώχευση τον Σεπτέμβριο του 2024, έχει γίνει θέμα συζήτησης παγκοσμίως για έναν μάλλον ασυνήθιστο λόγο.

Τα προϊόντα της ήταν τόσο ανθεκτικά που οι καταναλωτές σπάνια χρειάζονταν να αγοράσουν καινούργια.

Για δεκαετίες, οικογένειες σε όλο το κόσμο χρησιμοποιούσαν τα ίδια δοχεία, πολλές φορές για γενιές ολόκληρες.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι πωλήσεις άρχισαν να πέφτουν. Παρά τη φήμη της εταιρείας, ο αριθμός νέων αγορών μειωνόταν σταθερά.

Αυτό το σκηνικό επηρέασε άμεσα τα έσοδα και το οικονομικό ισοζύγιο της εταιρείας.

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο «παγωμένο στον χρόνο»

Η εταιρεία, που ξεκίνησε το 1946, κατάφερε να βάλει τα προϊόντα της σε εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλον τον κόσμο. Η επιχείρηση επινόησε τις επιδείξεις που γίνονταν από σπίτι σε σπίτι για την προώθηση των περίφημων τάπερ και το 2017 είχε καταφέρει να διαθέτει πάνω από 3 εκατ. αντιπροσώπους σε όλον τον κόσμο.

Ωστόσο, η Tupperware αποδυναμώθηκε από την εμφάνιση του διαδικτυακού εμπορίου και τη διανομή γευμάτων με πλαστικά μιας χρήσης.

Με τα χρόνια, όμως, η εταιρεία κράτησε το μοντέλο αυτό σχεδόν αμετάβλητο. Ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτυσσόταν και νέοι τρόποι πώλησης εμφανίζονταν, η Tupperware άργησε να προσαρμοστεί.

Έτσι, οι ανταγωνιστές που ήταν πιο συνδεδεμένοι στο e-commerce κέρδιζαν έδαφος και προβολή.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 κήρυξε πτώχευση και συμφώνησε την πώλησή της σε δανειστές της, έναντι 23,5 εκατ. δολαρίων σε μετρητά και πάνω από 63 εκατ. σε ελάφρυνση χρέους.

Οι αλλαγές στην κατανάλωση επηρέασαν τις πωλήσεις

Παράλληλα, άλλαξε και η συμπεριφορά των καταναλωτών. Τα προϊόντα μιας χρήσης, οι φθηνότερες συσκευασίες και οι πιο προσιτές μάρκες κυριάρχησαν στην αγορά.

Τα προϊόντα της Tupperware όμως συνέχιζαν να θεωρούνται αγορές μακράς διάρκειας. Στην πράξη, ένα μόνο προϊόν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες για πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να αγοράζουν λιγότερα.

Έτσι, η ανθεκτικότητα, που κάποτε ήταν πλεονέκτημα, έγινε εμπόδιο στην ανανέωση των πωλήσεων.

Με την πτώση των εσόδων και την αύξηση των χρεών, η πτώχευση της Tupperware μπήκε στο προσκήνιο. Σε ορισμένες χώρες, η εταιρεία ζήτησε προστασία από πτώχευση, ενώ σε άλλες μείωσε τις δραστηριότητες και έκλεισε καταστήματα.

