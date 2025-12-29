Παγκόσμια πρωτιά: Επιστήμονες διατήρησαν κομμένο αυτί γυναίκας μεταμοσχεύοντάς το στο πόδι της

Μια υπόθεση που μοιάζει βγαλμένη από ιατρικό εγχειρίδιο του μέλλοντος καταγράφεται πλέον ως παγκόσμια πρωτιά στη μικροχειρουργική.

Στην Κίνα, γιατροί κατάφεραν να διατηρήσουν «ζωντανό» το πλήρως αποκομμένο αυτί μιας γυναίκας, εμφυτεύοντάς το προσωρινά στο πόδι της για περισσότερους από πέντε μήνες, πριν το επανατοποθετήσουν επιτυχώς στο κεφάλι της.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Επαρχιακό Νοσοκομείο Shandong στην πόλη Τζινάν και αφορά μια γυναίκα που αναφέρθηκε μόνο με το επώνυμο Sun, θύμα σοβαρού εργατικού ατυχήματος.

Το ατύχημα που άλλαξε τα πάντα

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια βάρδιας σε εργοστάσιο, όταν τα μαλλιά της Sun πιάστηκαν σε κινούμενα μηχανικά μέρη. Ο βαρύς εξοπλισμός προκάλεσε εκτεταμένες κακώσεις, αποσπώντας μεγάλα τμήματα δέρματος από το τριχωτό της κεφαλής και τον λαιμό, ενώ το αυτί αποκόπηκε ολοκληρωτικά μαζί με τον περιβάλλοντα ιστό.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο, η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα με τραύματα απειλητικά για τη ζωή της. Η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή, ώστε το ενδεχόμενο απώλειας όχι μόνο του αυτιού, αλλά και σημαντικών λειτουργικών και αισθητικών χαρακτηριστικών του προσώπου, θεωρούνταν εξαιρετικά πιθανό.

Όταν η κλασική ιατρική δεν αρκεί

Την υπόθεση ανέλαβε ομάδα μικροχειρουργικής με επικεφαλής τον Δρ. Qiu Shenqiang, αναπληρωτή διευθυντή της μονάδας. Όπως διαπίστωσαν οι γιατροί, η συμβατική άμεση επανασύνδεση του αυτιού ήταν πρακτικά αδύνατη.

Η South China Morning Post αναφέρει ότι, παρά την αρχική προσπάθεια τυπικής ανακατασκευής του τριχωτού της κεφαλής, η εκτεταμένη αγγειακή βλάβη δεν επέτρεπε την αποκατάσταση σταθερής ροής αίματος.

«Το τριχωτό της κεφαλής, ο λαιμός και το δέρμα του προσώπου ήταν διαιρεμένα σε πολλαπλά θραύσματα, ενώ το αυτί είχε αποκοπεί πλήρως μαζί με το τριχωτό», δήλωσε ο Δρ. Qiu. Χωρίς λειτουργικά αγγεία για άμεση επανασύνδεση, το αυτί κινδύνευε με νέκρωση.

Η απόφαση χωρίς προηγούμενο: ετεροτοπική μεταμόσχευση

Αντιμέτωποι με ένα αδιέξοδο, οι χειρουργοί επέλεξαν μια ριζοσπαστική λύση: την ετεροτοπική μεταμόσχευση του αυτιού στο πόδι της ασθενούς. Πρόκειται για τεχνική κατά την οποία ένας ιστός μεταμοσχεύεται σε διαφορετική ανατομική θέση από τη φυσική του, με σκοπό τη διατήρησή του μέχρι να καταστεί δυνατή η τελική αποκατάσταση.

Παρότι η μέθοδος εφαρμόζεται κατά καιρούς στη μικροχειρουργική, σπάνια χρησιμοποιείται για επανατοποθέτηση αυτιού και, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν υπήρχε καταγεγραμμένο αντίστοιχο περιστατικό πλήρους επανασύνδεσης.

Γιατί το πόδι έγινε «καταφύγιο» του αυτιού

Η επιλογή της κορυφής του ποδιού έγινε για συγκεκριμένους ανατομικούς λόγους. Οι αρτηρίες και οι φλέβες της περιοχής έχουν παρόμοια διάμετρο και δομή με εκείνες του αυτιού, γεγονός κρίσιμο για την επιτυχία της μικροχειρουργικής σύνδεσης.

Παράλληλα, το λεπτό δέρμα και ο μαλακός υποδόριος ιστός καθιστούσαν την περιοχή κατάλληλη για προσωρινή φιλοξενία, με ελάχιστες απαιτήσεις αναμόρφωσης κατά την τελική επανατοποθέτηση.

Δέκα ώρες χειρουργείου και αγγεία μικρότερα από τρίχα

Η αρχική μεταμόσχευση διήρκεσε περίπου 10 ώρες. Μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές προκλήσεις ήταν η επανασύνδεση αιμοφόρων αγγείων διαμέτρου μόλις 0,2 έως 0,3 χιλιοστών, μικρότερα από μια ανθρώπινη τρίχα.

Λίγες ημέρες αργότερα, παρουσιάστηκε σοβαρή επιπλοκή: φλεβική παλινδρόμηση, δηλαδή αδυναμία επιστροφής του αίματος, που προκάλεσε σκουρόχρωμη αλλοίωση του αυτιού και απείλησε άμεσα την επιβίωση των ιστών.

500 επεμβάσεις σε πέντε ημέρες για να σωθεί το αυτί

Για την αντιμετώπιση της επιπλοκής, οι γιατροί κατέφυγαν στη χειροκίνητη αφαίμαξη, γνωστή και ως θεραπευτική φλεβοτομή. Πρόκειται για ελεγχόμενη αφαίρεση αίματος, ώστε να αποσυμφορηθεί η φλεβική κυκλοφορία.

Η διαδικασία απαιτούσε εξαιρετική επιμονή: σχεδόν 500 μεμονωμένες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε πέντε ημέρες, προκειμένου να διατηρηθεί η αιμάτωση και να αποφευχθεί η νέκρωση.

Παράλληλη μάχη: ανακατασκευή κεφαλής και λαιμού

Όσο το αυτί «επιβίωνε» στο πόδι, η ιατρική ομάδα προχωρούσε στην αποκατάσταση των υπόλοιπων τραυμάτων. Το τριχωτό της κεφαλής και ο λαιμός ανακατασκευάστηκαν με δερματικά μοσχεύματα που ελήφθησαν από την κοιλιά της ασθενούς.

Με την πάροδο των μηνών, το οίδημα υποχώρησε, οι ιστοί επουλώθηκαν και η αιμάτωση σταθεροποιήθηκε, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για το τελικό στάδιο.

Η ιστορική επανασύνδεση

Τον Οκτώβριο, περισσότερους από πέντε μήνες μετά το ατύχημα, οι χειρουργοί πραγματοποίησαν την τελική εξάωρη επέμβαση για την επανατοποθέτηση του αυτιού στο κεφάλι της Sun. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη πλήρη επανασύνδεση αυτού του είδους παγκοσμίως.

Ανάρρωση και συνέχεια

Η ασθενής έχει πλέον λάβει εξιτήριο. Όπως δήλωσε ο Δρ. Qiu, η δομή του προσώπου και η λειτουργία των ιστών έχουν σε μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί. Απομένουν λίγες ακόμη επεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση των φρυδιών και η αισθητική μείωση των ουλών στο πόδι.

«Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σώσουμε ζωές, όσο μικρή κι αν είναι η πιθανότητα», τόνισε ο Δρ. Qiu. «Η επιμονή και η προσπάθεια για αριστεία είναι δέσμευση που συνοδεύει κάθε χειρουργική πράξη και κάθε προσπάθεια προστασίας της υγείας».

Πηγή: newsbeast.gr