Οι άνθρωποι που εξακολουθούν να γράφουν λίστες με το χέρι συνήθως εμφανίζουν αυτά τα 9 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας να κοιτάζει το χαρτί με τη λίστα για τα ψώνια στους διαδρόμους του σούπερ μάρκετ ενώ ο διπλανός σας την έχει στο κινητό του; Κάτι κρύβει αυτή η συνήθειά σας.