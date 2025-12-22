Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΕΡΙΕΡΓΑ Οι άνθρωποι που εξακολουθούν να γράφουν λίστες με το χέρι συνήθως εμφανίζουν αυτά τα 9 ξεχωριστά χαρακτηριστικά 22-12-2025 22:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας να κοιτάζει το χαρτί με τη λίστα για τα ψώνια στους διαδρόμους του σούπερ μάρκετ ενώ ο διπλανός σας την έχει στο κινητό του; Κάτι κρύβει αυτή η συνήθειά σας. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ στο iefimerida.gr Η έκπληξη της δεκαετίας: Το πολύ βαρύ όνομα του ΠΑΣΟΚ που κινδυνεύει να μείνει εκτός βουλής instanews.gr Επιστρέφει δριμύτερος: Οι 2 πρώτες δομικές αλλαγές του Γιούργκεν Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας menshouse.gr «Αντώνιος και Κλεοπάτρα»: Η εντυπωσιακή ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ (Pics) dailymedia.gr Το εντυπωσιακό κορίτσι που παντρεύεται ο 32χρονος γιος του Νότη Σφακιανάκη (Pics) dailymedia.gr Ξεπέρασε και Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ: Ποιο κόμμα βγαίνει δεύτερο στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση instanews.gr Ποιοτική αναβάθμιση: Το τέλειο εργαλείο στα χέρια του Ομπράντοβιτς menshouse.gr Η καλύτερη κίνηση του Γιάννη Αλαφούζου τα τελευταία χρόνια menshouse.gr Βρες ποιας χώρας είναι η πρωτεύουσα: Μπορείς το 10/10 στο απλό κουίζ γεωγραφίας που χάνουν και οι experts; menshouse.gr Οι άνθρωποι που εξακολουθούν να γράφουν λίστες με το χέρι συνήθως εμφανίζουν αυτά τα 9 ξεχωριστά χαρακτηριστικά SHARE